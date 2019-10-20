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Temiz bir geleceğe el uzattılar

Genç İHH’nın ‘Temiz bir geleceğe el uzat’ sloganıyla tüm yurt kapsamında düzenlediği etkinliğe bir destek de Manisa Genç İHH’dan geldi.

Genç İHH'nın ‘Temiz bir geleceğe el uzat' sloganıyla tüm yurt kapsamında düzenlediği etkinliğe bir destek de Manisa Genç İHH'dan geldi. Gençler Ağlayan Kaya ve Amfi Tiyatro çevresindeki atık malzemeleri toplayarak çevre temizliğine dikkat çekti.


Genç İHH tarafından Türkiye geneli eş zamanlı gerçekleştirilen etkinlik Manisa Ağlayan Kaya ve Amfi Tiyatro alanı çevresinde de gerçekleşti. Manisa Genç İHH İl Başkanı Agah Kılıç, “Tüm Türkiye geneli eş zamanlı gerçekleşen bu etkinlikte amacımız bizlerin değil bize emanet olan bu doğayı gelecek nesillere temiz bir biçimde aktarmaktır. Temiz bir geleceğe el uzat adıyla da yapmış olduğumuz bu etkinlikte, gelecek nesillere temiz çevre bırakmak ve gençlere temiz çevre bilinci yerleştirmek için yapılmış bir etkinliktir. Bu etkinlikte önemli olan, nasıl temiz bir çevre hayal ediyorsak çevremizi doğamızı kirletmemeye gayret göstermekle olacaktır. Bu kapsamda Genç İHH olarak etkinliklerimiz sadece temizlik noktasında değil, güzel ülkemizi yeşillendirme noktasında ve duyarlı gençlerin yetişmesinde de devam edecektir. Ben burada yaptığımız çağrıya kulak veren ve katılan tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum.” dedi.

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