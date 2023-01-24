Temizlik görevlisinden alkışlanacak hareket

Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde temizlik yaptığı sırada yerde bir cüzdan gören temizlik personeli, cüzdanı Terminaller Şube Müdürlüğüne teslim ederek, cüzdanın sahibine ulaşmasını sağladı. Yapılan araştırma sonucu cüzdanın sahibini tespit eden görevliler, Manisa Celal Bayar Üniversitesinde okuyan yabancı uyruklu öğrenciye cüzdanını teslim etti. Genç, cüzdanı bulan temizlik görevlisine ve ekiplere teşekkür etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde görev yapan temizlik görevlisi Adem Özkan, temizlik yaptığı sırada yerde bir cüzdan buldu. Cüzdanı teslim alan Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığına bağlı Terminaller Şube Müdürlüğü, cüzdanın sahibinin bulunması için hemen harekete geçti. Yapılan araştırma sonucunda cüzdan sahibinin Manisa Celal Bayar Üniversitesinde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenci Madeha B.K.'a ait olduğu tespit edildi. Öğrenciye ulaşan Terminaller Şube Müdürü Aydoğan İra, müdürlük görevlileri cüzdanı üniversite öğrencisine teslim etti. Cüzdanını teslim alan Madeha B.K., gösterdikleri hassasiyet nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediyesine ve temizlik görevlisine teşekkür etti.