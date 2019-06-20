Tescilli Salihli Kirazı üreticinin yüzünü güldürdü

Manisa'da dünyaca ünlü tescilli Salihli kirazı hasadının ilk başladığı yer olan Çamurhamamı Mahallesi'nde üretici bu yıl rekolteden ve fiyattan memnun kaldı. Çamurhamamı'nda durum değerlendirme toplantısı düzenleyen Salihli Ticaret ve Sanayi Odası heyeti, daha iyi bir sezon geçirmek için yapılması gerekenler konusunda üreticilerle karşılıklı fikir alışverişinde bulundu.

Salihli Ticaret ve Sanayi Odası, kiraz hasadını ve üreticinin durumunu değerlendirmek üzere Çamurhamamı mahallesini ziyaret etti. Kalitesi, lezzeti, dayanıklılığı ile ihracatçıların tercih ettiği Salihli kirazından bu yıl iyi bir verim alan Çamurhamamı çiftçileri hasatta yaşadıkları deneyimleri ve ürünün daha iyi değerlendirilebilmesi için yapılması gerekenleri anlattı.

Salihli'nin yayla köyleri olan Allahdiyen, Gökköy, Bahçecik ve Çamurhamamı arasında kiraz üretiminin ilk olarak kendi köylerinde başladığını anlatan Muhtar Aygün, bu yıl iyi bir hasat sezonu yaşadıklarını kaydetti. Mayıs sonunda başlayan kiraz hasadında ilk günlerde üreticinin 20 TL'den satış yaptığını vurgulayan Aygün, haziran ortasından itibaren fiyatların 6 TL'ye indiğini belirtti. 150 haneli Çamurhamamı'nda 100 kiraz üreticisi bulunduğunu ve bu yıl 250 ton civarında kiraz sattıklarını belirten Muhtar Aygün, bu yılki fiyat ortalamasının 15 TL civarında olduğunu, satılan kirazın yüzde 70'inin ihraç edildiğini ifade etti.

Aygün, geçtiğimiz yıl kötü bir dönem geçirdikten sonra bu yılki fiyatların nefes aldırdığını anlattı. En büyük sorunlarının ürünlerini alıcıya direkt olarak satamamak olduğunu ifade eden Aygün, “Tüccarın aracısının aracısına satış yapıyoruz. İhracatçı alım yapmak için mahallemize gelse, ürünümüzü daha iyi değerlendirmiş oluruz. Kooperatifimiz var. Uygun bir alım merkezi oluşturabiliriz” şeklinde taleplerini dile getirdi.

Salihli TSO olarak Salihli kirazına 10 yıl önce marka tescili alındığını ve kiraz üreticisinin ürününü en iyi şekilde değerlendirmesi için destek olmaya hazır olduklarını belirten Salihli TSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel, “Salihli Kirazı artık marka haline gelmiş bir değerimiz. Bunu en iyi şekilde değerlendirmeliyiz. Salihli'de yakında Gümrük Müdürlüğü kurulunca zaman ürünlerimiz daha iyi değerlendirilecek. Bölgeye daha fazla ihracatçının gelmesi ve direkt alım yapılması konusunda çaba sarf edilmesi gerekir.” şeklinde konuştu.