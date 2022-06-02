Tevfikiye Hanımlar Lokalinde yaz kursları düzenlenecek

Yunusemre Belediyesi çocukların yaz aylarını dolu dolu geçirmesi amacıyla çalışmalarda bulunuyor. Belediye yaz kurslarında çocuklara yönelik jimnastik (5-11 yaş), satranç (7-15 yaş), akıl oyunları (7-15 yaş), Kur'an'ı Kerim okuma (7-15 yaş), 3. 4. 5. ve 6. sınıflara İngilizce ve matematik kursu verecek. Alanında uzman eğitmenler tarafından düzenlenecek kurslara başvurmak isteyen veliler, 3521 Sokak No: 14 adresine gelerek ya da 0 236 237 10 15 nolu telefonu arayarak bilgi sahibi olabilecek.