İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Tevfikiye Hanımlar Lokalinde yaz kursları düzenlenecek

Yunusemre Belediyesi Tevfikiye Hanımlar Lokali, yaz tatilinde çocuklara yönelik kurslar düzenleyerek onların vakitlerini güzel geçirmesini sağlayacak.


Yunusemre Belediyesi çocukların yaz aylarını dolu dolu geçirmesi amacıyla çalışmalarda bulunuyor. Belediye yaz kurslarında çocuklara yönelik jimnastik (5-11 yaş), satranç (7-15 yaş), akıl oyunları (7-15 yaş), Kur'an'ı Kerim okuma (7-15 yaş), 3. 4. 5. ve 6. sınıflara İngilizce ve matematik kursu verecek. Alanında uzman eğitmenler tarafından düzenlenecek kurslara başvurmak isteyen veliler, 3521 Sokak No: 14 adresine gelerek ya da 0 236 237 10 15 nolu telefonu arayarak bilgi sahibi olabilecek.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.