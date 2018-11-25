Tevfikiyeli kadınlar kurslara yoğun ilgi gösteriyor

Mehmet Çerçi Tevfikiye Meslek Edindirme Kursları ve Hanımlar Lokali'ni ziyaret ederek kursiyerlerle bir araya geldi. Kursların yoğun ilgi görmesinin sevindirici olduğunu ifade eden Başkan Çerçi Tevfikiye Hanımlar Lokali'nin ardından Yunusemre Gençlik Eğitim Merkezi (YEGEM)'ni de ziyaret ederek öğretmenlerinin de Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Geçtiğimiz aylarda hizmete giren Tevfikiye Meslek Edindirme Kursları ve Hanımlar Lokali'nde açılan kurslar yoğun ilgi görüyor. Taleplere göre belirlenen kurslara her geçen gün yenileri eklenirken; çeşitli aktivitelerle de kursiyerlerin farklı hobiler edinmesine imkan tanınıyor. Mehmet Çerçi, hanım lokalini ziyaret ederek kurs gören hanımlarla bir araya geldi. Ziyarette Başkan Çerçi'ye, Başkan Yardımcısı Şaver Yüksel ve Meclis Üyesi Arif Alkan eşlik etti. Kursları gezen Belediye Başkanı Çerçi, kursiyerlerle sohbet etti, taleplerini dinledi. Yunusemre Belediyesi'ne teşekkür eden kadınlar, hanım lokalleriyle hem sosyalleşme hem de ev ekonomilerine katkı sağlama imkanı bulduklarını söyledi.

Tevfikiye Hanımlar Lokali'nin ardından Yunusemre Gençlik Eğitim Merkezi (YEGEM)'ni de ziyaret eden Belediye Başkanı Çerçi ve beraberindekiler kurs gören öğrencilerle ve öğretmenlerle buluştu. Topluma faydalı nesillerin yetişmesinde en büyük görevin öğretmenlere düştüğünü belirten Başkan Çerçi, kurumda çalışan öğretmenlerin gününü kutladı.