TFF 1. Lig: Akhisarpor: 0 - Boluspor: 0

TFF 1.
Lig'in 16. haftas?nda Akhisarspor, sahas?nda Boluspor ile 0-0 berabere kald?.
Ma?tan dakikalar
28. dakikada kaleye yakla??k 35 metre uzaktan Muhammet'in kulland??? serbest vuru?ta kaleci Yavuz topu iki hamlede kontrol etti.
45+1. dakikada Burhan'?n pas?nda ceza sahas?n?n hemen ?n?nde topla bulu?an Aykut'un ?utu az farkla auta gitti.
53. dakikada Muhammet'in ortas?nda ceza sahas? i?inde topla bulu?an Rotman'?n ?utunu kaleci Yavuz kurtard?.
90.dakikada ceza sahas? ?n?nde topu ?n?nde bulan Burhan ceza sahas?na girerek pas?n? Ergin'e verdi. Alt?pas i?inde kaleciyle kar?? kar??ya kalan Ergin'in c?l?z ?utu kalecide kald?.
Stat: Spor Toto Akhisar Belediye
Hakemler: Onur ?z?toprak, Mehmet Y?ld?r?m, Cem ?zbay
Akhisarspor: G?khan, Alperen (Tolga dk. 64), Cocalic, U?ur (Musa dk. 77 ?), Vrsajevic, Aykut, Rotman (?ekdar dk. 69), Burhan, Muhammet, Erhan, Ergin
Yedekler: Milan, Halil, Eray, Onur, Ali Kaan, ?rfan
Teknik Direkt?r: Mehmet Alt?parmak
Boluspor: Yavuz, Fethi, Burak, ?mit, Hayrullah (Mutlu dk. 84 ?), Dodo, Cumali, Seth, Bilal (Mustafa dk. 64), Melih (Hakan Arslan dk. 73), Poepon
Yedekler: Hakan, Alimardon, Batuhan
Teknik Direkt?r: Osman ?zk?yl?
Sar? kartlar: Rotman, Cocalic, Aykut (Akhisarspor), Yavuz (Boluspor)