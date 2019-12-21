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TFF 1. Lig: Akhisarpor: 0 - Boluspor: 0

TFF 1.

Lig'in 16. haftas?nda Akhisarspor, sahas?nda Boluspor ile 0-0 berabere kald?.



Ma?tan dakikalar


28. dakikada kaleye yakla??k 35 metre uzaktan Muhammet'in kulland??? serbest vuru?ta kaleci Yavuz topu iki hamlede kontrol etti.


45+1. dakikada Burhan'?n pas?nda ceza sahas?n?n hemen ?n?nde topla bulu?an Aykut'un ?utu az farkla auta gitti.


53. dakikada Muhammet'in ortas?nda ceza sahas? i?inde topla bulu?an Rotman'?n ?utunu kaleci Yavuz kurtard?.


90.dakikada ceza sahas? ?n?nde topu ?n?nde bulan Burhan ceza sahas?na girerek pas?n? Ergin'e verdi. Alt?pas i?inde kaleciyle kar?? kar??ya kalan Ergin'in c?l?z ?utu kalecide kald?.



Stat: Spor Toto Akhisar Belediye


Hakemler: Onur ?z?toprak, Mehmet Y?ld?r?m, Cem ?zbay


Akhisarspor: G?khan, Alperen (Tolga dk. 64), Cocalic, U?ur (Musa dk. 77 ?), Vrsajevic, Aykut, Rotman (?ekdar dk. 69), Burhan, Muhammet, Erhan, Ergin


Yedekler: Milan, Halil, Eray, Onur, Ali Kaan, ?rfan


Teknik Direkt?r: Mehmet Alt?parmak


Boluspor: Yavuz, Fethi, Burak, ?mit, Hayrullah (Mutlu dk. 84 ?), Dodo, Cumali, Seth, Bilal (Mustafa dk. 64), Melih (Hakan Arslan dk. 73), Poepon


Yedekler: Hakan, Alimardon, Batuhan


Teknik Direkt?r: Osman ?zk?yl?


Sar? kartlar: Rotman, Cocalic, Aykut (Akhisarspor), Yavuz (Boluspor)

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