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TFF 1. Lig: Akhisarpor: 0 - Bursaspor: 1

TFF 1.

Lig'in 19. haftasında Akhisarspor konuk ettiği Bursaspor'a 1-0 mağlup oldu.



Maçtan dakikalar


44. dakikada Tolga'nın sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği topa çaprazdan Erhan'ın şutu az farkla üstten auta çıktı.


57. dakikada Serdar Özkan'ın sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada penaltı noktası üstünde iyi yükselen Seleznov düzgün bir vuruşla uzak direk dibinden topu ağlara gönderdi. 0-1


78. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Muhammet'in direkt kaleye gönderdiği şutu kaleci Çağlar 90'dan çıkardı.


85. dakikada Tolga'nın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Hadzic'in kafa vuruşunda top direğin dibinden auta gitti.


90+4. dakikada Aykut'un ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şut üstten auta gitti.



Stat: Akhisar Belediye


Hakemler: Yasin Kol, Deniz Turgut, Anıl Usta


Akhisarspor: Gökhan, Tolga, Cocalic, Alperen, Kadir, Bjarnason (Hadzic dk. 77), Aykut, Burhan, Çekdar (Bertuğ dk. 61), Erhan (Muhammet dk. 61), Cikalleshi


Yedekler: Milan, Halil, Musa, Uğur, Onur, Ali Kaan


Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak


Bursaspor: Çağlar, Shehu (Atanasov dk. 90+5 ?), Sedat, Anıl, Onur, Emirhan (Recep dk. 64), Tayfur, Özer (Aykut dk. 73), Burak Altıparmak, Serdar, Seleznyov


Yedekler: Emrullah, Cüneyt, İsmail, Kerem, Mamadou, Batuhan, Ali


Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez


Gol: Seleznov (dk. 57) (Bursaspor)


Kırmızı kart: Seleznov (dk. 57) (Bursaspor


Sarı kartlar: Alperen, Cocalic (Akhisarspor), Tayfur, Anıl, Özer, Çağlar, Shehu, İbrahim Üzülmez (Bursaspor)

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