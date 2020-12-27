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TFF 1. Lig: Akhisarpor: 0 - Giresunspor: 1

TFF 1.

Lig'in 16. haftasında Akhisarspor konuk ettiği Giresunspor'a 1-0 mağlup oldu.



Maçtan dakikalar


15. dakikada Onur'un pasında topla buluşan Rotman, rakiplerinden sıyrılarak ceza sahasına girdi. Sağ çaprazdan kaleye gönderdiği şut yandan auta gitti.


19. dakikada Eren'in sağ kanattan ortasında Balde'nin kafa vuruşu üstten auta gitti.


28. dakikada Junior'un ortasında Eren'in kafa vuruşunu Lukac son anda kornere çeldi.


29. dakikada Nalepa'nın kullandığı kornerde arkaya seken topu önünde bulan Eren'in şutu Kadir'den sekip direkten oyun alanına döndü. Dönen topu tamamlamak isteyen Diarra'nın kafa vuruşunda top üst direkten auta çıktı.


33. dakikada Junior'un ara pasında ceza sahasında topla buluşan Hayrullah, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda Lukac tehlikeyi önledi.


45+1. dakikada ceza sahası dışında topu önünde bulan Rotman'ın sert şutu yandan auta gitti.


54. dakikada Caner'in savunma arkasına attığı topu alan Balde'nin ceza sahası içi sol çaprazdan şutu üstten auta gitti.


68. dakikada Kornerden gelen topu önünde bulan Sergio Junior'un altıpasa aşırttığı topa Sergen'in röveşata denemesi Lukac'ın kontrpiyede bırakınca top ağlarla buluştu. 0-1



Stat: Akhisar Belediye


Hakemler: Turgut Doman, Orkun Aktaş, Ali Can Alp


Akhisarspor: Lukac, Alperen, Doğukan, Musa, Kadir, Rotman, Taha, Ali, Çekdar, Onurcan (Bora dk. 72), Mert Efe


Yedekler: Halil, Berat, Gökmen, Yavuz Serkan, Halil İbrahim, Göksu, Turhan


Teknik Direktör: Mesut Dilsöz


Giresunspor: Onurcan, Hayrullah, Diarra, Sergen, Hüsamettin, Erol, Eren (Uzodimma dk. 50), Sergio Junior (Kerem dk. 90+1 ?), Nalepa (Traore dk. 76), Caner, Balde (Yasin dk. 90+1 ?)


Yedekler: Göktan, Arda, Alperen, İshak, Muhammed, Fatih


Teknik Direktör: Ümit Şengül


Gol: Sergio Junior (dk. 68) (Giresunspor)


Sarı Kartlar: Rotman, Alperen, Çekdar (Akhisarspor), Nalepa, Sergio Junior, (Giresunspor)

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