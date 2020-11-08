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TFF 1. Lig Akhisarpor: 2 - Boluspor: 2

TFF 1.

Lig'in 9. haftasında Akhisarspor konuk ettiği Boluspor ile 2-2 berabere kaldı.



Maçtan dakikalar


23. dakikada Bjarnason'un pasında Çekdar'ın ceza sahası dışı 18 yayından kaleye gönderdiği şut üstten auta gitti.


28. dakikada Bjarnason'un baskısı sonucu kazanılan topla buluşan Çekdar, ara pasında topu ceza sahası içindeki Taha ile buluşturdu. Kaleci ile karşı karşıya kalan Taha düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0


31. dakikada ceza sahası içinde Doğukan'ın elle müdahalesi sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi.


32. dakikada penaltı için topun başına geçen Bekir, topu ve Lukac'ı ters köşeye yolladı. 1-1


35. dakikada Çekdar'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Hadzic'in dönerek kaleye çektiği şut yerden sekerek ağlarla buluştu. 2-1


48. dakikada Burak'ın ceza sahası içinde topa elle müdahalesi sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı için topun başına geçen Hadzic'in vuruşunda top direkten döndü.


62. dakikada Vrsajevic'in pasında topla buluşan Ali Kaan'ın şutunda Mosquera topu kontrol etti.


70. dakikada Abdullayev'in ceza sahası içinde şutu Doğukan'dan döndü. Topu tekrar önünde bulan Abdullayev'in şutu yandan auta gitti.


78. dakikada Gökhan'ın sağ kanattan ortasında Bekir'in volesinde Lukac sağına yatıp topu kontrol etti.


82. dakikada Doğukan'ın ceza sahası içinde Gökhan'a müdahalesi sonucu hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı için topun başına geçen Bekir, topu ve Lukac'ı yine ters köşelere gönderdi. 2-2



Stat: Akhisar Belediye


Hakemler: Yiğit Arslan, Baran Eraslan, Hüseyin Aylak


Akhisarspor: Lukac, Vrsajevic, Alperen, Doğukan, Musa, Taha (Onurcan dk. 71), Rotman, Ali (Bora dk. 90 ?), Bjarnason, Çekdar (Hasan Ali dk. 79), Hadzic (Bertuğ dk. 79)


Yedekler: Berat Onur, Yavuz Serkan, Mert Ee,Halil, Halil İbrahim, Göksu


Teknik Direktör: Ercan Kahyaoğlu


Beypiliç Boluspor: Mosquera, Kerim, Aykut, Burak Bekaroğlu, Muhammed, Bekir, Burak Asan, Melih (Alican dk. 72), Hamza (Peopon dk. 72), Abdullaev, Marlinho (Gökhan dk. 62)


Yedekler: Ömer, Oğuzhan, Nemanja, Muhammet, Muhammed Gümüşkaya, Ali


Teknik Direktör: Reha Kemal Erginer


Goller: Taha (dk. 28), Hadzic (dk. 35) (Akhisarspor), Bekir (dk. 32 pen. ve 82) (Boluspor)


Kırmızı Kart: Bjarnason (dk. 88) (Akhisarspor)


Sarı Kartlar: Doğukan, Musa (Akhisar), Burak Bekaroğlu, Bekir (Bolu)

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