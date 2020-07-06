TFF 1. Lig: Akhisarpor: 3 - Balıkesirspor: 1

TFF 1.
Lig'in 32. haftasında Akhisarspor konuk ettiği Balıkesirspor'u 3-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
4. dakikada Bjarnason'un pasıyla ceza sahası içi sol çaprazdan topla buluşan Erhan'ın plase vuruşunda top az farkla auta gitti.
5. dakikada ceza sahası içinde baskıyla topu kazanan Mrsic'in şutu Lukac'tan sekti. Topu önünde bulan Anıl'ın şutunda top auta çıktı.
15. dakikada Ali Kaan'ın taşıdığı topla ceza sahası içinde buluşan Erhan'ın arka direğe yaptığı ortasında Burhan, topu düzeltip düzgün bir vuruşla ağlarla buluşturdu. 1-0
40. dakikada Anıl'ın pasıyla sağ kanatta topla buluşan Malle, ceza sahasına girerek şutunu çekti. Lukac topu iki hamlede kontrol etti.
47. dakikada Kadir'in sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Bertuğ'un kafa vuruşunda top kalecide kaldı.
56. dakikada Anıl'ın savunma arkasına attığı ara pasta topla buluşan Malle ceza sahasında düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-1
59. dakikada Aykut'un ara pasında ceza sahasında topla buluşan Burhan, dar alanda 3 rakibinden sıyrılarak altıpas içinden topu filelere gönderdi. 2-1
81. dakikada Eray'ın ara pasında orta sahada topla buluşan Ergin, ceza sahasına girmeden kaleye gönderdiği şutta ağları buldu. 3-1
Stat: Akhisar Belediye Stadyumu
Hakemler: Direnç Tosunoğlu, Hüseyin Aylak, Bersan Duran
Akhisarspor: Lukac, Vrsajevic, Uğur, Cocalic, Kadir, Burhan (Tolga dk. 71), Bjarnason (Aykut dk. 46), Rotman, Erhan (Ergin dk. 71), Ali Kaan (Eray dk. 61), Bertuğ (Hadzic dk. 61)
Yedekler: Gökhan, Halil, Musa, Doğukan, Çekdar
Teknik Direktör: Yılmaz Vural
Balıkesirspor: Yiğithan, Cenk (Kağan dk. 22), Sezer, Batuhan, Berat, Abdülkadir, Mrsic (Andusic dk. 81), Celal (Ezeh dk. 66), Anıl, Serdar (Emirhan dk. 81), Malle
Yedekler: Atilla, Enes, Görkem, Okan
Teknik Direktör: Umut Baysal
Goller: Burhan (dk. 15 ve 59), Ergin (dk. 81) (Akhisarspor), Malle (dk. 56) (Balıkesirspor)
Sarı Kart: Serdar (Balıkesirspor)