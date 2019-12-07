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TFF 1. Lig: Akhisarpor: 4 - İstanbulspor: 3

TFF 1.

Lig'in 14. haftasında Akhisarspor konuk ettiği İstanbulspor'u 4-3 mağlup etti.



Maçtan dakikalar


26. dakikada Muhsin'in ceza sahası içinde Vrsajevic'e müdahalesi sonucunda hakem penaltı noktasını gösterdi.


27. dakikada penaltı için topun başına geçen Burhan, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-0


30. dakikada Erhan'ın ceza sahası içinde Muhammed'e yaptığı müdahale sonucu hakem penaltı noktasını gösterdi.


31. dakikada penaltı için topun başına geçen Cajic'in penaltı vuruşunda kaleci Gökhan direğin dibinden topu kurtardı.


52. dakikada Erhan'ın kaptığı topla kontratağa çıkan Muhammet ceza sahasına girerek Erhan'a pasını verdi. Erhan'ın şutu Alperen'den döndü. Topu tekrar önünde bulan Erhan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-0


59. dakikada Diouf'un ara pasında ceza sahasında topla buluşan Cajic düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1


60. dakikada defansın arkasına atılan topta Tolga'nın müdahalesi yetersiz kalınca topu önünde bulan Eslem, ceza sahası dışından düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı. 2-2


69. dakikada ceza sahası içi son çizgide topla buluşan Vrsajevic'in ortasında altıpas içinde iyi yükselen Burhan'ın kafa vuruşu ağlara gitti. 3-2


71. dakikada Cajic'in ceza sahasına yaptığı ortada Bjarnason'un uzaklaştırmak istediği topu önünde bulan Onur'un ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şut filelere gitti. 3-3


90+1. dakikada Aykut'un orta sahadan ceza sahasına yaptığı ortada Onur'un kafayla indirdiği topu önünde bulan Cikalleshi düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 4-3



Stat: Spor Toto Akhisar Belediye


Hakemler: Bülent Birincioğlu, Serdar Diyadin, Murat Temel


Akhisarspor: Gökhan, Tolga, Cocalic, Uğur, Vrsajevic, Aykut, Bjarnason, Burhan, Muhammet (Çekdar dk. 72), Erhan (Onur dk. 81 ?), Ergin (Cikalleshi dk. 56)


Yedekler: Milan, Halil, Musa, Alperen, Rajko, Ali Kaan


Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak


İstanbulspor: Alperen, Muhsin (Oğuzhan dk. 41), Wellington, Atchom, Duhan, Muhammed (Oğuzhan dk. 73), Eslem, Onur, Cajic, Ali (Kağan dk. 85 ?), Diouf


Yedekler: Umut Kaya, Ali, Joseph, Yunus Emre, Berkay, Zafer


Teknik Direktör: Tamer Avcı


Gol: Burhan (dk. 27 ve 69 pen.), Erhan (dk. 52), Cikalleshi (dk. 90+1) (Akhisarspor), Cajic (dk. 59), Eslem (dk. 60), Onur (dk. 71) (İstanbulspor)


Sarı kartlar: Gökhan (Akhisarspor), Wellington, Muhammet, Eslem, Oğuzhan Berber (İstanbulspor)

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