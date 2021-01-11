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TFF 1. Lig: Akhisarspor: 0 - Adanaspor: 1

TFF 1.

Lig'in 13. hafta erteleme maçında Akhisarspor sahasında karşılaştığı Adanaspor'a 0-1 mağlup oldu.



Maçtan dakikalar


20. dakikada İsmail'in savunma arkasına attığı pasta Ergin'in topun üstünden atladı. Topu önünde bulan Eren, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta top kalecide kaldı.


35. dakikada Eren'in pasında penaltı noktası üzerinde topu alan Ergin'in şutu kaleci Halil'de kaldı.


47. dakikada Çekdar'ın ortasında Kadir'in kafa vuruşunda top az farkla auta gitti.


57. dakikada Ergin'in ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutu kaleci Halil son anda kornere çeldi.


75. dakikada Celil'in kullandığı kornerde ceza sahası içinde Hakan'ın kafa vuruşunda top ağlara gitti. 0-1


90. dakikada Kadir'in kullandığı serbest vuruşta sağ çaprazdan kaleye gönderdiği şut direkten döndü. Topu önünde bulan Göksu'nun şutu üstten auta çıktı.



Stat: Spor Toto Akhisar Belediye


Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Nurettin Dinçer Demir, Murat Tuğberk Curbay


Akhisarspor: Halil, Semih, Doğukan, Göksu, Berat, Bora (Turhan dk. 78), Yavuz Serkan (Halil dk. 87 İbrahim ?), Onurcan, Çekdar (Gökmen dk. 78), Kadir, Mert Efe (Oğuzcan dk. 84 ?)


Yedekler: Batuhan, Enes


Teknik Direktör: Mesut Dilsöz


Adanaspor: Karacic, İsmail, Hakan (Donkor dk. 80 ?), Evren, Evren, Uğurcan (Umut dk. 66), Celil, Ömer, Atalay (Ozegovic dk. 46), Eren (Belem dk. 71), Ergin (Berkan dk. 66)


Yedekler: Burak, Cenk, Ozan, Serhat


Teknik Direktör: Semih Özü


Gol: Hakan Çinemre (dk. 75) (Adanaspor)


Sarı kartlar: Göksu, Yavuz Serkan (Akhisarspor), Hakan, İsmail (Adanaspor)

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