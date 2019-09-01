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TFF 1. Lig: Akhisarspor: 0 - Altınordu: 0

TFF 1.

Lig 3. hafta maçında Akhisarspor evinde konuk ettiği Altınordu ile golsüz berabere kaldı.



Maçtan dakikalar


16. dakikada Burhan'ın pasıyla topla buluşan Hadzic sol çaprazdan ceza sahasına girip kaleciyle karşı karşıya kaldı. Hadzic topu fazla açınca kaleci Erhan topu kontrol etti.


36. dakikada Burhan'ın sağ kanattan yaptığı ortada Muhammet'in kafa vuruşunu çizgi üzerinde savunma engelledi.


62. dakikada Oğulcan'ın pasında sol kanatta topla buluşan Anıl, ceza sahası dışı sol çaprazdan kaleye gönderdiği plase şutu Gökhan uzaklaştırdı.


66. dakikada Aykut'un pasında ceza sahasında topla buluşan Muhammet, boş pozisyonda bulunan Burhan'ı gördü. Kaleciyle karşı karşıya kalan Burhan'ın şutunu Erhan, direk dibinde kornere çeldi.


74. dakikada Erhan'ın arka direğe yaptığı ortada topu kontrol eden Muhammet'in şutunu kaleci Erhan güçlükle çıkardı.


84. dakikada Anıl'ın ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Ersel, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda kaleye gönderdiği şut üstten auta çıktı.



Stat: Spor Toto Akhisar Belediye


Hakemler: Kadir Sağlam, Önder Yılmaz, Utku Tunavelioğlu


Akhisarspor: Gökhan, Tolga, Cocalic, Alperen, Kadir, Aykut, Taha (Rotman dk. 85 ?), Burhan, Muhammet, Erhan (Vrsajevic dk. 85 ?), Hadzic (Ergin dk. 46)


Yedekler: Lukac, Halil, Bertuğ, Uğur, Onur, Yavuz


Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak


Altınordu: Erhan, Kerim, Sinan, Tagir, Kahraman, Oğulcan, Hüseyin (Rüzgar dk. 73), Berkay (Yusuf dk. 88 ?), Burak (Egehan dk. 70), Anıl, Ersel


Yedekler: Ali Emre, Engin, Ali Mert, Onur Taha, Fatih


Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu


Sarı kartlar: Cocalic, Aykut, Kadir, Alperen, Vrsajevic (Akhisar), Oğulcan (Altınordu)

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