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TFF 1. Lig: Akhisarspor: 0 - BB Erzurumspor: 0

TFF 1.

Lig'in 28. hafta karşılaşmasında Akhisarspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor golsüz berabere kaldı.



Maçtan dakikalar


38. dakikada Tolga'nın pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Onur'un şutu önce kaleci Sehic'e ardından direğe çarparak kornere çıktı.


41. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Erhan'ın ortasında defansın sektirdiği topu önünde bulan Cikalleshi'nin sert şutu kalecide kaldı.


45. dakikada BB Erzurumspor atağında Hasan'ın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği sert şut savunmaya da çarparak az farkla kornere çıktı.


60. dakikada Cikalleshi'nin pasında ceza sahası dışında topla buluşan Musa'nın sert şutu az farkla auta çıktı.


63. dakikada Akhisarsporlu Tolga'nın çıkarken kaptırdığı topu alan Erzurumsporlu İbrahim'in ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Ömer'in şutu kaleci Gökhan'da kaldı.


66. dakikada Obertan'ın ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Gökhan kornere çeldi.


82. dakikada Vrsajevic'in ceza sahası dışından sert şutu Sehic'te kaldı.



Stat: Akhisar Belediye


Hakemler: Serkan Tokat, Serkan Çimen, Özgür Ertem


Akhisarspor: Gökhan, Tolga, Cocalic, Uğur (Vrsajevic dk. 70), Musa, Onur (Eray dk. 90 ?), Bjarnason, Rotman, Erhan, Ergin (Burhan dk. 70), Cikalleshi


Yedekler: Milan, Halil, Alperen, Doğukan, Aykut, Muhammet, Ali Kaan


Teknik Direktör: Yılmaz Vural


BB Erzurumspor: Sehic, Murat, Osman, Hasan Hatipoğlu, Mücahit, Scuk, Obertan, İbrahim, Sissoko, Hamroun (Emrah dk. 21 ?) (Hasan Ayaroğlu dk. 39), Ömer (Pote dk. 84 ?)


Yedekler: Kayacan, Batuhan, Cenk, Oltan


Teknik Direktör: Mehmet Özdilek


Sarı Kartlar: Tolga, Onur (Akhisar), Ömer, İbrahim (Erzurum)

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