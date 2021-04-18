TFF 1. Lig Akhisarspor: 1 - Altınordu: 1

TFF 1.
Lig'in 31. hafta maçında Akhisarspor konuk ettiği İzmir ekibi Altınordu ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
5. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Kadir'in sert şutunda Erhan'dan seken top direkten oyun alanına döndü.
7. dakikada Ahmet'in Halil'in müdahalesiyle ceza sahası içinde yerde kalmasının ardından hakem penaltı noktasını gösterdi.
8. dakikada penaltıyı kullanan Enis, topu ve kaleciyi ayrı köşelere yolladı. 0-1
22. dakikada Ahmet'in ara pasında ceza sahasında topla buluşan Enis'in şutu az farkla auta gitti.
43. dakikada Cihat'ın ceza sahası dışı sol çaprazdan kaleye vuruşunda top az farkla auta çıktı.
47. dakikada Delarge'ın pasında ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan Çekdar'ın pasında Bertuğ topu boş kaleye gönderemedi.
57. dakikada Emre'nin penaltı noktası üzerine yaptığı ortada Recep'in şutunu Halil son anda uzaklaştırdı.
68. dakikada Sissoko'nun ceza sahasına ortasında arka direkte Delarge topu ağlara gönderdi. 1-1
90+2. dakikada Metehan'ın ön direğe yaptığı ortada Ahmet'in dokunuşunda top az farkla auta gitti.
Stat: Spor Toto Akhisar Belediye
Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Serdar Diyadin, Mehmet Kapluhan
Akhisarspor: Halil, Semih (Gökmen dk. 61), Doğukan, Göksu, Kadir, Cihat (Bertuğ dk. 46), Mert, Lawal (Onurcan dk. 83 ?), Çekdar (Sissoko dk. 61), Delarge (Berat dk. 88 ?), Taku
Yedekler: Milan Lukac, Orhan, Hasan Ali, A. Toure, İlke Nelik
Teknik Direktör: Mustafa Ati Göksu
Altınordu: Erhan, Rahmi, Kahraman, Yusuf, Muzaffer (Emre dk. 46), Furkan, Ahmet, Oğulcan, Recep (Burak dk. 68), Metehan, Enis (Hüsamettin dk. 67)
Yedekler: Mertcan, Yiğit, Furkan, Yiğithan
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Goller: Delarge (dk. 68) (Akhisarspor), Enis (dk. 8 pen.) (Altınordu)
Kırmızı kartlar: Taku (dk. 82) (Akhisarspor)
Sarı kartlar: Doğukan (Akhisarspor), Oğulcan, Ahmet, Kahraman, Yusuf (Altınordu)