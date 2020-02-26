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TFF 1. Lig: Akhisarspor: 2 - Giresunspor: 0

TFF 1.

Lig'in 24. hafta karşılaşmasında Akhisarspor, sahasında Giresunspor'u 2-0 mağlup ederek puanını 35'e yükseltti.



Maçtan dakikalar


15. dakikada Bjarnason'un pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Cikalleshi'nin sert şutu yandan auta gitti.


16. dakikada Mehmet'in Güven'in ortasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Rusescu'nun şutunu Gökhan kornere çeldi.


17. dakikada Erhan'ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Cikalleshi penaltı noktasında bulunan Burhan'a pasını verdi. Burhan topu Bjarnason'a aktardı. Bu oyunun şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0


44. dakikada sağ kanattan Burhan'ın ortasında topla buluşan Cikalleshi daha müsait durumdaki Erhan'ı gördü. Bu oyuncu rakip oyuncuları da saf dışı bırakarak, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 2-0


56. dakikada Milinkovic'in ceza yayı üzerinden plase vuruşunda kaleci Gökhan topu kornere çeldi.



Stat: Spor Toto Akhisar Belediye


Hakemler: Caner Ak, Murat Temel, Furkan Ürün


Akhisarspor: Gökhan, Tolga, Cocalic, Uğur, Vrsajevic, Burhan, Bjarnason, Rotman, Erhan (Bertuğ dk. 72), Onur (Musa dk. 90+1 ?), Cikalleshi (Muhammet dk. 72)


Yedekler: Halil, Doğukan, Kadir, Aykut, Ali Kaan, Ergin, İrfan


Teknik Direktör: Yılmaz Vural


Giresunspor: Metin, Uğur (Muhayer dk. 80 ?), Murat (Tanase dk. 46), Ahmet, Muhammed, Mehmet Taş, Renan, Mehmet Güven, Valle, Rusescu, Milinkovic (Özgür Can dk. 73)


Yedekler: Onurcan, Berkan, Ertuğrul, Alpay, Himmet, Veysel


Teknik Direktör: Hakan Kutlu


Goller: Bjarnason (dk. 17), Erhan (dk. 44) (Akhisarspor)


Sarı kartlar: Bjarnason, Cocalic, Bertuğ (Akhisarspor), Mehmet Taş, Muhammed, Özgür Can, Valle, Tanase (Giresunspor)

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