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TFF 1. Lig: Akhisarspor: 3 - Eskişehirspor: 0

Spor Toto 1.

Lig'in 25. hafta maçında Akhisarspor konuk ettiği Eskişehirspor'u 3-0 mağlup etti.



Maçtan dakikalar


9. dakikada sol kanattan ceza sahasına yapılan ortada Peter'den seken topu Delarge önüne almak isterken defans araya girdi. Yapılan baskıyla topu kazanan Peter'in pasında kaleci Cengiz karşı karşıya kalan Delarge Cengiz'i de geçip meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0


44. dakikada Yusuf'un savunma arkasına attığı topla buluşan ve kaleciyle karşı karşıya kalan Peter'in şutu kaleci Cengiz'de kaldı.


62. dakikada sağ kanattan ceza sahasına sokulan Semih'in ortasında Emir'in ters vuruşunda top ağlara gitti. 2-0


64. dakikada Delarge'in ara pasında ceza sahasında topla buluşan Çekdar'ın şutu kalecide kaldı.


72. dakikada Peter'in savunma arkasına attığı topu alan Çekdar'ın şutu kaleciden sekti. Seken topu önünde bulan Onurcan meşin yuvarlağı boş kaleye yolladı. 3-0



Stat: Spor Toto Akhisar Belediye


Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Hüsnü Emre Çelimli, Mehmet Emin Tuğral


Akhisarspor: Lukac, Semih, Doğukan, Orhan, Kadir (Taku dk. 26), Keita (Onurcan dk. 62), Cihat, Mert, Çekdar (Yavuz dk. 75), Delarge (Berat dk. 75), Peter


Yedekler: Halil, Ali, Bertuğ, Sissoko, Alim, İlke


Teknik Direktör: Fırat Gül


Eskişehirspor: Cengiz, Emir, Mevlüt, Sezgin (Buğra dk. 80 ?), Furkan (Buğra dk. 46), Kaan (Furgan dk. 46), Selman, Onur, Talha (Tolga dk. 76), Berkay, İbrahim


Yedekler: Mehmet, Onur, Kaan, Alperen, Arda, Uğur Can


Teknik Direktör: Cengiz Seçsev


Goller: Delarge (dk. 9), Emir (dk. 62 k.k.), Onurcan (dk. 72) (Akhisarspor)


Sarı Kartlar: Peter, Mert (Akhisarspor), Onur (Eskişehirspor)

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