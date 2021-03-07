TFF 1. Lig: Akhisarspor: 3 - Eskişehirspor: 0

Lig'in 25. hafta maçında Akhisarspor konuk ettiği Eskişehirspor'u 3-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

9. dakikada sol kanattan ceza sahasına yapılan ortada Peter'den seken topu Delarge önüne almak isterken defans araya girdi. Yapılan baskıyla topu kazanan Peter'in pasında kaleci Cengiz karşı karşıya kalan Delarge Cengiz'i de geçip meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

44. dakikada Yusuf'un savunma arkasına attığı topla buluşan ve kaleciyle karşı karşıya kalan Peter'in şutu kaleci Cengiz'de kaldı.

62. dakikada sağ kanattan ceza sahasına sokulan Semih'in ortasında Emir'in ters vuruşunda top ağlara gitti. 2-0

64. dakikada Delarge'in ara pasında ceza sahasında topla buluşan Çekdar'ın şutu kalecide kaldı.

72. dakikada Peter'in savunma arkasına attığı topu alan Çekdar'ın şutu kaleciden sekti. Seken topu önünde bulan Onurcan meşin yuvarlağı boş kaleye yolladı. 3-0

Stat: Spor Toto Akhisar Belediye

Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Hüsnü Emre Çelimli, Mehmet Emin Tuğral

Akhisarspor: Lukac, Semih, Doğukan, Orhan, Kadir (Taku dk. 26), Keita (Onurcan dk. 62), Cihat, Mert, Çekdar (Yavuz dk. 75), Delarge (Berat dk. 75), Peter

Yedekler: Halil, Ali, Bertuğ, Sissoko, Alim, İlke

Teknik Direktör: Fırat Gül

Eskişehirspor: Cengiz, Emir, Mevlüt, Sezgin (Buğra dk. 80 ?), Furkan (Buğra dk. 46), Kaan (Furgan dk. 46), Selman, Onur, Talha (Tolga dk. 76), Berkay, İbrahim

Yedekler: Mehmet, Onur, Kaan, Alperen, Arda, Uğur Can

Teknik Direktör: Cengiz Seçsev

Goller: Delarge (dk. 9), Emir (dk. 62 k.k.), Onurcan (dk. 72) (Akhisarspor)

Sarı Kartlar: Peter, Mert (Akhisarspor), Onur (Eskişehirspor)