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TFF 1. Lig: Akhisarspor: 3 - Osmanlıspor: 2

TFF 1.

Lig'in 26. haftasında Akhisarspor, sahasında karşılaştığı Osmanlıspor'u 3-2 mağlup ederek puanını 41'e yükseltti.



Maçtan dakikalar


10. dakikada Todorovic'in ceza sahası dışından kaleye gönderdiği sert şutu kaleci Gökhan kornere çeldi.


38. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Cikalleshi, Bjarnason'a pasını verdi. Bjarnason'un şutu üst direkten oyun alanına döndü.


42. dakikada Uğur'un attığı uzun topta defansın yaptığı hatada araya giren Erhan, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda müsait durumdaki Cikalleshi'yi gördü. Cikalleshi düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-0


45+3. dakikada Tolga'nın defansın arkasına attığı uzun topta ceza sahasına giren Onur, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta top kalecide kaldı.


53. dakikada Tolga'ın ceza sahasına yaptığı ortada Cikalleshi'nin kafayla indirdiği topa Ergin'in gelişine sert şutunda top ağlarla buluştu. 2-0


73. dakikada Osmanlıspor'da kazanılan penaltı için topun başına geçen Blagojevic meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-1


74. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Bjarnason, ceza sahasına girip rakiplerinden sıyrıldı. Penaltı noktası üzerine çıkardığı pas ile topla buluşan Erhan'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluşturdu. 3-1


84. dakikada Erhan'ın sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Onur topu kafayla penaltı noktasına indirdi. Topla buluşan Cikalleshi'nin sert şutu direkten döndü.


88. dakikada ceza sahasına yapılan ortada Musa topa kafa vurmayınca seken topu takip eden Batuhan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-2



Stat: Spor Toto Akhisar Belediye


Hakemler: Onur Özütoprak, Cemal Bingül, Mehmet Yıldırım


Akhisarspor: Gökhan, Tolga, Cocalic (Musa dk. 70), Uğur, Vrsajevic (Kadir dk. 76), Onur, Bjarnason, Rotman, Erhan, Ergin (Muhammet dk. 76), Cikalleshi


Yedekler: Milan, Halil, Eray, Aykut, Burhan


Teknik Direktör: Yılmaz Vural


Osmanlıspor: Mele, Ayuk, Oğuz (Erdem dk. 56), Mehmet, Ali, Blagojevic, Atakan, Todorovic, Halil İbrahim, Beykan (Okan dk. 55), Mertan (Batuhan dk. 62)


Yedekler: Ahmet, Ali, Tamer, İlhami


Teknik Direktör: İsmet Taşdemir


Goller: Cikalleshi (dk. 42), Ergin (dk. 53), Erhan (dk. 74) (Akhisarspor), Blagojevic (dk. 73 pen.), Batuhan (dk. 88) (Osmanlıspor)


Kırmızı kart: Erdem (dk. 90+5) (Osmanlıspor)


Sarı kart: Bjarnason, Vrsajevic, Cikalleshi (Akhisarspor) Mehmet, Todorovic (Osmanlıspor)

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