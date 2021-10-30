TFF 1. Lig: Manisa FK: 2 - Boluspor: 2

Lig'in 11. haftasında Manisa Futbol Kulübü, sahasında ağırladığı Boluspor ile 2-2 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

3. dakikada Landre'nin hatasında topu kapan Eray'ın pasıyla topla buluşan Kassango'nun müsait pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Birkan'da kaldı.

24. dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan Orgill'e faul yapan Fethi, hakem Alper Akarsu tarafından kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.

29. dakikada Boluspor'da Bregu'nun ceza sahası içerisinde Sertaç'ın ortaladığı topa elle müdahalede bulunması sebebiyle hakem penaltı kararı verdi. Penaltıyı kullanan Nizamettin'in vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı.

35. dakikada sağ kanattan ceza sahası içerisine giren Orgill, rakibinden sıyrıldıktan sonra topu Gakpa'ya çıkardı. Gakpa'nın şutunda meşin yuvarlak savunmadan sekerek Nizamettin'in önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

45+2. dakikada Nizamettin'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Okan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0

47. dakikada Roshi'nin sağ kanattan verdiği pasla ceza sahası içinde topla buluşan Emin meşin yuvarlağı filelere gönderdi 1-1

60. dakikada kaleci Birkan'ın uzaklaştırmak istediği top kısa düşünce, orta saha yakınlarında Diarrassouba ile Kouter'in aynı anda müdahale ettiği meşin yuvarlak sekerek, rakip ceza yayının önünde Kassongo'nun önünde kaldı. Bu oyuncunun düzgün vuruşunda top filelere gitti. 1-2

73. dakikada sol kanattan Özgür'ün ortaladığı topa ceza sahası içerisinde Okan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak bir kez daha ağlarla buluştu. 2-2

90+2. dakikada sol kanattan Diallo'nun ortaladığı topa altıpas içerisinde iyi yükselen Orgill'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarıya çıktı.

Stat: Spor Toto Akhisar

Hakemler: Alper Akarsu, Hüsün Emre Çelimli, Emir Eray Eyisoy

Manisa FK: Birkan, Mehmet, Veli (Ahmet dk. 81), Landre, Erhan (Özgür dk. 53), Gakpa (Hakan Barış dk. 53), Nizamettin, Kouter (Diallo dk. 81 ?), Sertaç, Tormin (Okan dk. 42), Orgill

Yedekler: Samet, Yiğit, Efe Taylan, Tabekou, Bedirhan

Teknik Direktör: Turgay Altay

Boluspor: Selmani, Mehmet Zahit, Fethi, Emin, Abdurrahim, Abdurrahman, Eray (Talha dk. 79), Roshi, Diarrassouba (Arda dk. 83 ?), Bregu (Erkam dk. 30), Kassongo (Marshal dk. 79)

Yedekler: Ömer, Hakan Bilgiç, Novak, Diyar, Bertu Alican, Berk

Teknik Direktör: Reha Kemal Erginer

Goller: Okan (dk. 45+2) (Manisa FK), Emin (dk. 47), Kassango (dk. 60) (Boluspor)

Kırmızı kart: Fethi (dk. 24) (Boluspor)

Sarı kartlar: Roshi, Abdurrahim (Boluspor)