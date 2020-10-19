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TFF 1.Lig: Akhisarpor: 0 - Menemenspor: 0

TFF 1.

Lig'in 5. haftasında Akhisarspor konuk ettiği Menemenspor ile golsüz berabere kaldı.



Maçtan dakikalar


20. dakikada hızzlı gelişen Menemenspor atağında Olatunbosun'un getirdiği topu alan Şeref'in pasında ceza sahasında topla buluşan Berkan'ın şutunu Lukac uzaklaştırdı.


24. dakikada Emre'nin sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Furkan'ın kafa vuruşu az farkla auta gitti.


29. dakikada Vrsajevic'in savunma arkasına attığı topu alan Kadir'in ceza sahası içi sol çaprazdan sert şutu yan ağlarda kaldı.


32. dakikada Onurcan'ın 18 yayı üzerinden sert şutu kalecide kaldı.


42. dakikada Akhisar ceza sahası içinde oluşan karambolde topu önünde bulan Berkan'ın sert şutunu Lukac kontrol etti.


49. dakikada Çekdar'ın uzun pasında topla buluşan Vrsajevic'in şutu az farkla auta gitti.


77. dakikada Kaleye yaklaşık 25 metre uzaklıktan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Taşkın'ın şutunu Lukac son anda çeldi.


81. dakikada Rotman'ın savunma arkasına attığı topa hareketlenen Vrsajevic'in şutunu Selmani elinden kaçırarak kornere gönderdi.


82. dakikada Bekir'in ceza sahası dışından sert şutu az farkla auta gitti.



Stat: Spor Toto Akhisar Belediye Stadyumu


Hakemler: Çağdaş Altay, Erkan Akbulut, Özcan Sultanoğlu


Akhisarspor: Lukac, Alperen, Musa, Göksu, Vrsajevic, Bjarnason (Hasan Ali dk.72), Rotman, Ali Kaan (Bora dk. 86 ?), Kadir, Onurcan (Çekdar dk. 46), Bertuğ (Mert Efe dk. 86? )


Yedekler: Doğukan, Batuhan, Gökmen, Yavuz Serkan, Mert Efe, Halil Y., Halil K.


Teknik Direktör: Ercan Kahyaoğlu


Menemenspor: Selmani, Yusuf, Furkan, Domgjoni, Emre, Alhassan (Taşkın dk. 46), Şeref (Kamara dk. 79), Berkan (Bekir dk. 64), Tayfun, Olatunbosun, Rasheed


Yedekler: Amir, Murat, Ömer, Burak, Mehmet, Kubilay, Rıdvan


Teknik Direktör: Dilaver Mutlu


Kırmızı Kart: Furkan (dk. 90+2) (Menemenspor)


Sarı kartlar: Bjarnason, Vrsajevic, Göksu, Kadir (Akhisarspor), Yusuf, Alhassan, Furkan, Selmani (Menemenspor)

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