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TFF 1.Lig: Akhisarpor: 2 - Bursaspor: 1

TFF 1.

Lig'in 7.haftasında Akhisarspor konuk ettiği Bursaspor'u 2-1 mağlup etti.



Maçtan dakikalar


7. dakikada Vrsajevic'in pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Hasan Ali, plase vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 1-0


22. dakikada İsmail'in sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada topla buluşan Ali, iki rakibini ekarte ederek boş pozisyonda şık bir golle skoru eşitledi. 1-1


31. dakikada Burak'ın sağ kanattan arka direğe yaptığı ortada Burak Altıparmak'ın kafa vuruşunu Vrsajevic çizgiden çıkardı.


39. dakikada Hasan Ali'nin derinlemesine pasında ceza sahasında topla buluşan Hadzic, kaleciyi geçerek şutunu çekmek istedi ancak savunma araya girerek tehlikeyi önledi.


64. dakikada Ali'nin pasıyla ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Burak'ın sert şutunu Lukac kornere çeldi.


79. dakikada Elmar'ın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Çekdar, sol ayağıyla düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-1


84. dakikada Göksu'nun geri pasında araya giren Ali Akman, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu auta gönderdi.


90+4. dakikada sağ kanattan yapılan ortada Musa Nizam topa eliyle müdahale edince hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı için topun başına geçen Ali'nin şutunu Lukac ayaklarıyla kurtardı.



Stat: Spor Toto Akhisar Belediye


Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Serdar Diyadin, Cem Özbay


Akhisarspor: Lukacx, Alperen, Musa, Göksu, Vrsajevicx, Rotman, Hasan Ali (Çekdar dk. 62), Onurcan (Ali Kaan dk. 62), Taha (Gökmen dk. 89 ?), Bjarnason (Bora dk. 84), Hadzic (Bertuğ dk. 89 ?)


Yedekler: Halil, Yavuz Serkan, Mert Efe, Halil İbrahim, Doğukan


Teknik Direktör: Ercan Kahyaoğlu


Bursaspor: Deniz, İsmail, Furkan (Eren dk. 86 ?), Aykut, Emirhan, Ramazan (Kerem dk. 70), Burak Altıparmak, Özer (Tuğbey dk. 66), Batuhan (Recep dk. 46), Ali, Burak Kapacak


Yedekler: Canberk, Onur, Cüneyt, Ozan İsmail, Çağatay, Kerem


Teknik Direktör: Fazlı Tan


Goller: Hasan Ali (dk. 7), Çekdar (dk. 79) (Akhisarspor), Ali (dk. 22) (Bursaspor)


Sarı kartlar: Hasan Ali, Hadzic, Musa, Vrsajevic (Akhisar), Özer, Ali Akman, Kerem (Bursaspor)

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