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TFF 2. Lig: Akhisar: 3 - Ankara Demirspor: 1

TFF 2.

Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Akhisarspor, ligin 31. hafta maçında evinde ağırladığı Ankara Demirspor'u 3-1 mağlup etti.



Stat: Spor Toto Akhisar Stadı


Hakemler: Erhan Kutlu, Arif Dilmeç, Orhan Timurtaş


Akhisarspor: Enes, Kemal, İbrahim(Yusuf Kanal dk. 60), Cengiz, Gökmen, Enes, Mert(Recep dk. 90+3 ?), Furkan, Cihat(Orçun dk. 90+3 ?), Oğuzcan(Yavuz dk.76 ), Bertuğ(Serkan dk. 77)


Ankara Demirspor: Oğuz, Eren(Taner dk. 62), Kamil(Rahmi Can dk. 46), Ümit, Aykut, Abdulkadir(Mücahit dk. 62), Harun(Mahmut dk. 74), Hasan(Alim dk. 62), Yusuf, Serdar, Ergin


Goller: Oğuzcan (dk. 30), Furkan (dk. 58), Bertuğ (dk.73) (Akhisarspor), Hasan (dk. 40) (Ankara Demirspor)


Sarı kartlar: İbrahim, Yusuf Kanal, Kemal (Akhisarspor) Rahmi Can, (Ankara Demirspor)


Kırmızı kart: Tamer (dk. 85) (Ankara Demirspor)

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