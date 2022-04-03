TFF 2. Lig: Akhisarspor: 0 - Karacabey Belediyespor: 6

TFF 2.
Lig Beyaz Grup 33. hafta maçında Akhisarspor sahasında ağırladığı Karacabey Belediyespor'a 6-0 mağlup oldu.
Stat: Spor Toto Akhisar Stadı
Hakemler: Yunus Dursun, Muhammed Yıldız, Burak Sami Şad
Akhisarspor: Enes, Kemal, İbrahim, Cengiz, Gökmen(Recep dk. 46), Enes(Yavuz dk. 64 ), Mert(Yusuf Kanal dk. 46), Furkan, Cihat, Mert Efe(Oğuzcan dk. 46), Bertuğ(Orçun dk.78)
Karacabey Belediyespor: Veysel, Arda, Mevlüt, Enes (İlke dk. 46), Hakan, Kaan (Ahmet dk. 69), Abdullah (Ata dk. 69), Devrim (Sergen dk. 69), Bekir, Harun (Ömer dk. 82x), Uğur
Goller: Abdullah (dk.5), Devrim (dk.25 ve dk.44), Harun (dk.64), Uğur (dk.78), Ata (dk. 85 Pen.)
Kırmızı kart: Yavuz (dk. 74) (Akhisarspor)
Sarı kartlar: Kaan, Arda, (Karacabey Belediyespor), İbrahim (Akhisarspor)