TFF 2. Lig: Akhisarspor: 0- Pendikspor: 1

TFF 2.
Lig Beyaz Grup 27. haftasında Akhisarspor, kendi evinde Pendikspor ile karşılaştı. Pendikspor sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Stat: Spor Toto Akhisar Stadı
Hakemler: Demokrat Özgür Güneş, Ömer Lütfü Aydın, Haydar Avcı
Akhisarspor: Enes, Recep, Kemal, Göksu, Yusuf Acer (Furkan dk. 68), Yusuf Kanal (Oğuzcan 90+1 ?), Mert, Bora (Enes dk. 68 ?), Yusuf Cihat, Serkan (Halil İbrahim dk. 83 ?), Mert Efe
Pendikspor: Haydar, Serdar Cansu, Berkay, Tarık, Erhan, Mesut, Emir (Bekir dk. 79), Muhammed (Görkem dk. 60), Onur (Zahit dk. 68), Sertaç (Gökcan dk. 60), Serdar (Taha dk. 79)
Gol: Taha Balcı (dk. 89) (Pendikspor)
Sarı Kart: Bora (Akhisarspor)