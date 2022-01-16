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TFF 2. Lig: Akhisarspor: 0 - Zonguldak Kömürspor: 0

TFF 2.

Lig Beyaz Grup'un 20. haftasında Akhisarspor, sahasında Zonguldak Kömürspor ile golsüz berabere kaldı.



Stat: Spor Toto Akhisar


Hakemler: Safa Yılmaz, Mücahit Değirmenci, Sabri Üstünel


Akhisarspor: Enes, Recep, Kemal, Göksu, Furkan, Yavuz (Semih dk. 87 ?), Mert, Serkan (Halil İbrahim dk. 87 ?), Yusuf Cihat, Bora (Mert Efe dk. 67), Bertuğ


Zonguldak Kömürspor: Sinan, Ertuğrul (Eyüp dk. 36), Hakan, Selim, Emre, Ali Osman (Tezcan dk. 88 ?), Sefa, Aykut, Rıdvan, Fatih (Oğuzhan dk. 88 ?), Ercüment (Osman dk. 70)


Sarı Kartlar: Mert Efe (Akhisarspor), Rıdvan (Zonguldak Kömürspor)

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