TFF 2. Lig: Akhisarspor: 2 - Şanlıurfaspor: 2

TFF 2.
Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Akhisarspor, 15. haftada ağırladığı Şanlıurfaspor ile 2-2 berabere kaldı.
Stat: Spor Toto Akhisar
Hakemler: Alpaslan Şen, Zafer Gayretli, Metin Yalçın
Akhisarspor: Halil, Kemal (Serkan Sefil dk. 46), Göksu, İbrahim (İlke dk. 78), Semih, Yavuz Serkan, Mert, Furkan (Yusuf dk. 78), Yusuf Cihat, Halil İbrahim (Oğuzcan dk. 46), Bertuğ
Teknik Direktör: Muhammet Yılmaz
Şanlıurfaspor: Murat, Kemal, Behlül (Devrim dk. 81 ?), Muhammed Enes (Yasin Dülger dk. 46), Özgür Can (Emir Miray dk. 34), Erkan, Şiyar, Şerif (Muhammet Raşit dk. 38), Burak, Ferhat, Mustafa
Teknik Direktör: Ali Tandoğan
Goller: Serkan (dk. 51 ve 83) (Akhisarspor), Siyar (dk. 24), Yasin Dülger (dk. 72) (Şanlıurfaspor)
Kırmızı kart: Erkan Kaş (dk. 28) (Şanlıurfaspor)
Sarı kartlar: Furkan, Kemal, İbrahim Semih, (Akhisarspor), Burak, Yasin, Devrim (Şanlıurfaspor)