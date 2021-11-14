TFF 2. Lig: Akhisarspor:3 - Eskişehirspor: 0

TFF 2.
Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Akhisarspor, ligin 13. hafta maçında sahasında ağırladığı Eskişehirspor'u 3-0 mağlup etti.
Stat: Spor Toto Akhisar Stadı
Hakemler: Yusuf Aydın, Mustafa Yüksel, Mehmet Şengül
Akhisarspor: Halil, Kemal, Göksu(Mehmet Salih dk. 90 ?), İbrahim, Semih (Gökmen dk.81), Yavuz Serkan, Mert(Halil İbrahim dk.90 ?), Furkan (Yusuf Acer dk. 81), Yusuf Cihat, Serkan,(Oğuzcan dk.70) Bertuğ
Teknik Direktör: Muhammet Yılmaz
Eskişehirspor: Cengiz Alp, Utku, Bartu, Arda, Muhammet, Hasan (Sezgin dk. 79), Onurhan, Berkay(Ayhan dk. 90 ?), Tolga z(Necati dk. 62), Cihangir(Hakkı dk. 46), Onur
Teknik Direktör: Suat Kaya
Goller: Serkan (dk.46), Yusuf Cihat (dk. 49), Oğuzcan (dk.86) (Akhisarspor)
Sarı kartlar: Yavuz, Göksu, İbrahim (Akhisarspor), Hasan, Berkay, Bartu (Eskişehirspor)