TFF 2. Lig Beyaz Grup: Manisaspor: 0 - Utaş Uşakspor: 4

TFF 2.
Lig Beyaz Grup'ta 20. hafta maçında Manisaspor sahasında Utaş Uşakspor'a 4-0 mağlup oldu.
Stat: Manisa 19 Mayıs Stadı
Hakemler: Burak Olcar, Onur Tanrıverdi, Tuncay Ercan
Manisaspor: Deniz, Berk, İlkay, Ömer, Okan, Kemal(Emir Tahir dk. 46), Bayram, Mevlütcan (Anıl dk. 57), Gökhan (Süleyman dk. 87 ?), Fatih, Atakan
Utaş Uşakspor: Ersin, Kerem, Murat (Caner dk. 67), Tayfun, Emrah (Tayfur Emre dk. 77), Oğuzhan Kayar,
Fatih, Nuri Melih, Muhammed Rıdvan (Oğuzhan Yıldırım dk. 46), Semih, Hikmet
Goller: Emrah (dk. 4, 32 ve 45), Murat (dk. 53) (Utaş Uşakspor)
Sarı kartlar: Ömer (Manisaspor), Oğuzhan Yıldırım, Caner (Utaş Uşakspor)