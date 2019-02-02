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TFF 2. Lig Beyaz Grup: Manisaspor: 0 - Utaş Uşakspor: 4

TFF 2.

Lig Beyaz Grup'ta 20. hafta maçında Manisaspor sahasında Utaş Uşakspor'a 4-0 mağlup oldu.



Stat: Manisa 19 Mayıs Stadı


Hakemler: Burak Olcar, Onur Tanrıverdi, Tuncay Ercan


Manisaspor: Deniz, Berk, İlkay, Ömer, Okan, Kemal(Emir Tahir dk. 46), Bayram, Mevlütcan (Anıl dk. 57), Gökhan (Süleyman dk. 87 ?), Fatih, Atakan


Utaş Uşakspor: Ersin, Kerem, Murat (Caner dk. 67), Tayfun, Emrah (Tayfur Emre dk. 77), Oğuzhan Kayar,


Fatih, Nuri Melih, Muhammed Rıdvan (Oğuzhan Yıldırım dk. 46), Semih, Hikmet


Goller: Emrah (dk. 4, 32 ve 45), Murat (dk. 53) (Utaş Uşakspor)


Sarı kartlar: Ömer (Manisaspor), Oğuzhan Yıldırım, Caner (Utaş Uşakspor)

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