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TFF 2. Lig Beyaz Grup: Manisaspor: 1- Bayrampaşa: 0

TFF 2.

Lig 15. hafta karşılaşmasında Manisaspor, Spor Toto Akhisar Stadı'nda konuk ettiği Bayrampaşa'yı 2. dakikada Furkan'ın attığı golle 1-0 mağlup etti. Manisaspor aldığı galibiyetle puanını eksi 1'e yükseltirken oyuncular galibiyeti, taraftarlarıyla birlikte coşku için kutladı.



Stat: Spor Toto Akhisar Stadyumu


Hakemler: Gürel Uzuner, Suat Güz, Musa Murat Emre


Manisaspor: Deniz, Berk, İlkay, Ömer, Akın, Okan (Dk. 84 Atakan ?), Kemal, Furkan (Dk. 56 Atakan), Atilla, Bayram Fatih


Bayrampaşa: Veysel, Güray, Oktay, Üstün, Efe, Sercan (Dk. 31 Hakan), Hamza, Talha (Dk. 71 Ahmet Arı), Hamit, Mehmet, Fatih (Dk. 85 Ahmet Güney ?)


Sarı Kartlar: Berk, Fatih (Manisaspor), Oktay, Efe, Talha, Fatih, Hamza, Mehmet (Bayrampaşa)


Gol: Dk. 2 Furkan (Manisaspor)

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