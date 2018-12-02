TFF 2. Lig Beyaz Grup: Manisaspor: 1- Bayrampaşa: 0

Lig 15. hafta karşılaşmasında Manisaspor, Spor Toto Akhisar Stadı'nda konuk ettiği Bayrampaşa'yı 2. dakikada Furkan'ın attığı golle 1-0 mağlup etti. Manisaspor aldığı galibiyetle puanını eksi 1'e yükseltirken oyuncular galibiyeti, taraftarlarıyla birlikte coşku için kutladı.

Stat: Spor Toto Akhisar Stadyumu

Hakemler: Gürel Uzuner, Suat Güz, Musa Murat Emre

Manisaspor: Deniz, Berk, İlkay, Ömer, Akın, Okan (Dk. 84 Atakan ?), Kemal, Furkan (Dk. 56 Atakan), Atilla, Bayram Fatih

Bayrampaşa: Veysel, Güray, Oktay, Üstün, Efe, Sercan (Dk. 31 Hakan), Hamza, Talha (Dk. 71 Ahmet Arı), Hamit, Mehmet, Fatih (Dk. 85 Ahmet Güney ?)

Sarı Kartlar: Berk, Fatih (Manisaspor), Oktay, Efe, Talha, Fatih, Hamza, Mehmet (Bayrampaşa)

Gol: Dk. 2 Furkan (Manisaspor)