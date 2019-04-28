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TFF 2. Lig Beyaz Grup: Manisaspor: 1 - Yılport Samsunspor: 2

TFF 2.

Lig Beyaz Grup'ta 33. hafta maçında Manisaspor sahasında ağırladığı Yılport Samsunspor'a 2-1 mağlup oldu.



Stat: Manisa 19 Mayıs


Hakemler: Alim Kandemir, Suha Adıyaman, Mehmet Öcal


Manisaspor: Kubilay, Yusuf (Berk dk. 76), İlkay, Ömer, Muammer Umut, Fatih, Kemal, Furkan, Cevdet (Bayram dk. 59), Mehmet Can, Atakan (Muhammed Furkan dk. 80 ?)


Teknik Direktör: Mustafa Ati Göksu


Yılport Samsunspor: Furkan, Oğuz (Bünyamin dk. 55), Savaş, Aytaç, Muhammet (Ramazan dk. 72), Nuri, Enes İslam, Erhan Kartal, Erhan Şentürk, Dilaver, Bahattin (Onur dk. 55)


Teknik Direktör: İsmet Taşdemir


Goller: Muhammet (dk. 2), Erhan Şentürk (dk. 75) (Yılport Samsunspor), Muammer Umut (dk. 78)(Manisaspor)


Sarı kart: Savaş, Nuri (Yılport Samsunspor)

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