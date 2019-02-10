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TFF 2. Lig Kırmızı Grup: Manisa BBSK: 0- Etimesgut Belediyespor: 3

TFF 2.

Lig Kırmızı Grup'ta 21. hafta karşılaşmasında Manisa Büyükşehir Belediyespor, kendi evinde Etimesgut Belediyespor'a 3-0 mağlup oldu. Konuk takımı galibiyete taşıyan goller Burak Çolak ve İbrahim Alan'dan (2) gelirken, Manisa BBSK'da Erman Bulucu karşılaşmanın 86. dakikasında ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.



Stat: Mümin Öskasap


Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Ünal Doğru, Samet Özkul


Manisa Büyükşehir Belediyespor: Yusuf, Ufukhan , Erman, Mehmet Yılmaz, Erhan, Emir, (Dk 46 Sami Can Keskin), Onur Kolay, Umut Kaya, (Dk 63 Musa Sinan), İsmail Haktan Odabaşı, (Dk 46 Yaser), Zafer Şensoy, Sinan Kurumuş


Etimesgut Belediyespor: Osman Mert, Alaettin, Eyüpcan, Ahmet Kaan, Erçin, Akın (Dk 75 Hasan Ahmet), Samet Yalçın, Caner Yılmaz, Mehmet Atık, Burak Çolak (Dk 87 Mehmet Bektaş ?), İbrahim Alan (Dk 71 Muhammet Emre)


Kırmızı kart: Dk 86 Erman Bulucu (Manisa Büyükşehir Belediyespor)


Sarı kartlar: Mehmet Yılmaz (Manisa BBSK), İbrahim Alan, Samet, Alaettin (Etimesgut Belediyespor)


Goller: Dk 1 Burak Çolak, Dk 42 ve 61 İbrahim Alan (Etimesgut Belediyespor)

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