İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

TFF 2. Lig Kırmızı Grup: Manisa BBSK: 0- Tuzlaspor: 0

TFF 2.

Lig Kırmızı Grup'ta mücadele veren Manisa Büyükşehir Belediyespor, kendi evinde tıklım tıklım tribünler önünde karşılaştığı lider Tuzlaspor'la 0-0 berabere kaldı.



Stat: Manisa Mümin Özkasap Stadı


Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Boran Turhan, Berkay Daban


Manisa Büyükşehir Belediyespor: Yusuf, Ufukhan, Erman, Mehmet Yılmaz (dk 70 Tayyib), Erhan, Emir, Onur Kolay, Umut Kaya, Alper (dk 59 Umut Sönmez), Zafer, Artun (dk 83 Fatih Gül ?)


Tuzlaspor: Bayram, Bülent, Sadık, Mehmet, Muhammed (Dk 46 Gökcan), Mehmet Ozan, Serhat (dk 73 Hacı Mustafa), Erdinç, Sefa, Berat (dk 82 Hakan ?), Tarık


Sarı kartlar: Mehmet Yılmaz, Erman Bulucu (Manisa BBSK), Sefa, Muhammed, Erdinç, Ozan, Gökcan (Tuzlaspor)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.