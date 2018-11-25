TFF 2. Lig Kırmızı Grup: Manisa BBSK: 0- Tuzlaspor: 0

TFF 2.
Lig Kırmızı Grup'ta mücadele veren Manisa Büyükşehir Belediyespor, kendi evinde tıklım tıklım tribünler önünde karşılaştığı lider Tuzlaspor'la 0-0 berabere kaldı.
Stat: Manisa Mümin Özkasap Stadı
Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Boran Turhan, Berkay Daban
Manisa Büyükşehir Belediyespor: Yusuf, Ufukhan, Erman, Mehmet Yılmaz (dk 70 Tayyib), Erhan, Emir, Onur Kolay, Umut Kaya, Alper (dk 59 Umut Sönmez), Zafer, Artun (dk 83 Fatih Gül ?)
Tuzlaspor: Bayram, Bülent, Sadık, Mehmet, Muhammed (Dk 46 Gökcan), Mehmet Ozan, Serhat (dk 73 Hacı Mustafa), Erdinç, Sefa, Berat (dk 82 Hakan ?), Tarık
Sarı kartlar: Mehmet Yılmaz, Erman Bulucu (Manisa BBSK), Sefa, Muhammed, Erdinç, Ozan, Gökcan (Tuzlaspor)