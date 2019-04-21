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TFF 2. Lig: Manisa BBSK: 1- Fethiyespor: 2

TFF 2.

Lig Kırmızı Grup 32'nci hafta mücadelesinde Manisa Büyükşehir Belediyespor kendi evinde karşılaştığı Fethiyespor'a 2-1 yenildi.



Stat: Mümin Özkasap


Hakemler: Yasin Kol, Muhammet Yumak, Cemal Alpay


Manisa Büyükşehir Belediyespor: Yusuf, Alper, Ufukhan (Dk 32 Erman), Oğuzhan, Erhan, Emir, Sami Can (Dk 46 Umut Kaya), Cem, İsmail Haktan, Çağrı (Dk 60 Onur Kolay), Sinan


Fethiyespor: Übeyd, Medeni, Erdi, Fethi, Recep, Cumhur (Dk46 Sefa), Alican, Onur Okan, Abdullah, Anıl (Dk 65 Oktay Delibalta), Yakup (Dk 82 Onur Garip ?)


Sarı Kartlar: Ufukhan, Cem (Manisa BBSK), Cumhur, Onur Okan, Sefa, Fethi (Fethiyespor)


Goller: Dk. 29 Ufukhan (Manisa BBSK), dk. 38 Alican, dk. 67 Fethi(Fethiyespor)

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