TFF 2. Lig: Manisa BBSK: 2- Sivas Belediyespor: 0

Lig Kırmızı Grup'ta mücadele veren Manisa Büyükşehir Belediyespor, ligin son haftasında Mümin Özkasap Stadı'nda karşılaştığı Sivas Belediyespor'u ilk yarıda Yaser ve ikinci yarıda Sinan'ın golleriyle 2-0 mağlup etti. Sezonu 62 puanla üçüncü sırada tamamlayan Manisa Büyükşehir Belediyespor'un play-off maçlarında ilk rakibi Tuzlaspor oldu.

Stat: Manisa Mümin Özkasap

Hakemler: Burak Olcar, Mehmet Akıncık, Yunus Doğan

Manisa Büyükşehir Belediyespor: Ersel, Ufukhan, Oğuzhan, Mehmet Yılmaz, Çağrı, Fatih, Sami Can Keskin, (Dk 75 Zafer Şensoy),Cem, Alper, Mehmet Uysal (Dk 57 Emir),Yaser (Dk 62 Sinan)

Sivas Belediyespor: Ahmet, Murat, Berkay, Aykut, Muhammet (Dk 80 Ahmet), Güray (Dk 87 Yunus ?), Alperan, Kerem, İbrahim, Alpay, Mustafa

Sarı kartlar: Cem, Sami Can Keskin, (Manisa BBSK)

Goller:Dk. 28 Yaser, Dk. 79 Sinan (Manisa BBSK)