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TFF 2. Lig: Manisa BBSK: 2- Sivas Belediyespor: 0

TFF 2.

Lig Kırmızı Grup'ta mücadele veren Manisa Büyükşehir Belediyespor, ligin son haftasında Mümin Özkasap Stadı'nda karşılaştığı Sivas Belediyespor'u ilk yarıda Yaser ve ikinci yarıda Sinan'ın golleriyle 2-0 mağlup etti. Sezonu 62 puanla üçüncü sırada tamamlayan Manisa Büyükşehir Belediyespor'un play-off maçlarında ilk rakibi Tuzlaspor oldu.



Stat: Manisa Mümin Özkasap


Hakemler: Burak Olcar, Mehmet Akıncık, Yunus Doğan


Manisa Büyükşehir Belediyespor: Ersel, Ufukhan, Oğuzhan, Mehmet Yılmaz, Çağrı, Fatih, Sami Can Keskin, (Dk 75 Zafer Şensoy),Cem, Alper, Mehmet Uysal (Dk 57 Emir),Yaser (Dk 62 Sinan)


Sivas Belediyespor: Ahmet, Murat, Berkay, Aykut, Muhammet (Dk 80 Ahmet), Güray (Dk 87 Yunus ?), Alperan, Kerem, İbrahim, Alpay, Mustafa


Sarı kartlar: Cem, Sami Can Keskin, (Manisa BBSK)


Goller:Dk. 28 Yaser, Dk. 79 Sinan (Manisa BBSK)

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