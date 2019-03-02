TFF 2. Lig: Manisa BBSK: 3 - Bandırmaspor Baltok: 0

TFF 2.
Lig Kırmızı Grup 24. hafta maçında Manisa Büyükşehir Belediyespor, sahasında konuk ettiği Bandırmaspor Baltok'u 3-0 mağlup etti.
Stat: Mümin Özkasap
Hakemler: Serdar Akkoçoğlu, Süleyman Yavaşoğlu, Sinan Bilen
Manisa Büyükşehir Belediyespor: Yusuf, Emir, Umut, Cem (Yaser dk. 62), Mehmet, Oğuzhan, Erhan, Zafer (Musa Sinan dk. 68), İsmail Haktan, Salih, Sinan (Fatih dk. 78)
Bandırmaspor Baltok: Zülküf, Erdi (Haluk dk. 81), Yusuf, Mehmet Gürkan (Batuhan dk. 59), Mete, Fatih (Deniz dk. 78), Oğulcan, Şevket, Taner, Fatih, Üstün
Goller: İsmail Haktan (dk. 73 ve 90), Musa (dk. 90+4) (Manisa BBSK)
Sarı kart: Cem (Manisa BBSK)