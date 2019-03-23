TFF 2. Lig: Manisa BBSK: 4- Darıca Gençlerbirliği A.Ş.: 0

TFF 2.
Lig Kırmızı Grupta zirve mücadelesi veren Manisa Büyükşehir Belediyespor evinde ağırladığı ligin sonuncusu Darıca Gençlerbirliği'ni 4-0 yendi.
Stat: Manisa Mümin Özkasap
Hakemler: Onur Bingöl, Aykut Küçük, Boran Turhan
Manisa Büyükşehir Belediyespor: Ersel, Erman, Ufukhan, Erhan, Emir, Onur (Dk. 73 Çağrı), Fatih, Cem, Alper (Dk. 46 Umut), Zafer, Sinanx (Dk. 80 Mehmet)
Darıca Gençlerbirliği: Emre Gamsız, Ramazan, Emrah, Veysel, Mert (Dk. 85 Baha ?), Mustafa (Dk. 75 Muhammed Ceylan), Emre Alan, Tuncay, Muhammet Kızılyar (Dk. 46 Alperen), Halil İbrahim, Oktay.
Goller: Dk. 6, Dk. 60 Sinan, Dk. 84 Umut, Dk. 90 Mehmet (Manisa BBSK)