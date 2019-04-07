TFF 2. Lig: Manisa BBSK: 5- Menemen Belediyespor: 1

Lig Kırmızı Grup 30. hafta karşılaşmasında Manisa Büyükşehir Belediyespor kendi evinde ağırladığı lider Menemen Belediyespor'u 5-1 gibi farklı bir skorla yendi. Manisa BBSK aldığı 3 puanla liderle arasındaki puan farkını da 6'ya indirmiş oldu.

Stat: Manisa Mümin Özkasap

Hakemler: Özgüç Türkalp, Oğuz Terzi, Emrah Ünal

Manisa BBSK: Ersel, Emir, Onur, Umut Kaya, Ufukhan, Cem (Dk. 77 Fatih), Mehmet Yılmaz (Dk. 54 Zafer Şensoy), Oğuzhan, Erhan, İsmail Haktan, Sinanx (Dk. 88 Mehmet Uysal ?)

Menemen Belediyespor: Amir, Semih (Dk. 78 Umut), Alberk, Veli, Talha, Murat, Taşkın, Mahmut (Dk. 46 Ercan), Mustafa Şen, Okan, Ali (Dk. 58 Hüseyin)

Goller: Dk. 35 ve Dk. 87 Sinan, Dk. 49 Cem, Dk. 82 Erhan, Dk. 84 İsmail Haktan (Manisa BBSK), Dk. 37 Veli (Menemen Belediyespor)

Sarı Kartlar: Sinan, Cem, Oğuzhan (Manisa BBSK), Alberk, Veli (Menemen Belediyespor)

Kırmızı Kart: DK. 41 Alberk (Menemen Belediyespor)