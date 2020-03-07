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TFF 2. Lig: Manisa FK: 1 - Başkent Akademi FK: 0

TFF 2.

Lig Beyaz Grup 27. hafta karşılaşmasında Manisa FK, evinde Başkent Akademi'yi 1-0 mağlup etti.



Stat: Mümin Özkasap


Hakemler: Mehmet Ali Meteoğlu, Ömer Lütfü Aydın, Ali Rıza Öztürk


Manisa FK: Yusuf, Mehmet Yılmaz, Salih Zafer Kurşunlu, Ümit, Erhan, Emir, Onur, Nizamettin (Oğuz dk. 86 ?), Sertaç, Zahit Fındık (Dilaver dk. 61), Serdar (Sinan dk. 83 ?)


Başkent Akademi FK: Taha, Abdullah, Hasan, Ahmet, Ramazan, Yasin (Servan dk. 64), Yusuf, Ömer, Alper (Nezir dk. 74), Salih (Necati dk. 70), Eyüp


Gol: Serdar (dk. 67) (Manisa FK)


Kırmızı kart: Taha Ayan (dk. 70) (Başkent Akademi FK)


Sarı kartlar: Salih Zafer Kurşunlu, Ümit Kurt, Serdar Deliktaş, Onur Kolay (Manisa FK), Ahmet Sun, Ömer Bozan, Alper Önal (Başkent Akademi FK)

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