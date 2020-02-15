TFF 2. Lig: Manisa FK: 1 - Samsunspor: 3

TFF 2.
Lig Beyaz Grup'ta 23. haftasında Manisa Futbol Kulübü, sahasında karşı karşıya geldiği Yılport Samsunspor'a 3-1 mağlup oldu. Karşılaşmadan elde edilen bilet geliri, Manisa'daki depremzedelere yardım olarak bağışlanacak.
Stat: Mümin Özkasap
Hakemler: Zorbay Küçük, Murat Ergin Gözütok, Mehmet Salih Mazlum
Manisa Futbol Kulübü: Ömer, Mehmet, Erman, Ümit, Erhan, Umut (Zahit dk. 66), Ali (Oğuz dk. 77), Nizamettin, Sertaç, Dilaver (Sinan dk. 46), Serdar
Samsunspor: Nurullah, Caner, Veli, Recep Burak, Ercan (Erkam dk. 46), Guido, Ferhat, Muhsin (İbrahim Halil dk. 59), Burak, Gökhan, Bahattin (Atabey dk. 83 ?)
Goller: Erhan (dk. 57 k.k.), Burak (dk. 64), Bahattin (dk. 74) (Samsunspor), Sinan (dk. 82) (Manisa FK)
Sarı kartlar: Guido, Ferhat, Caner (Samsunspor), Umut, Erman, Mehmet (Manisa FK)