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TFF 2. Lig: Manisa FK: 1 - Samsunspor: 3

TFF 2.

Lig Beyaz Grup'ta 23. haftasında Manisa Futbol Kulübü, sahasında karşı karşıya geldiği Yılport Samsunspor'a 3-1 mağlup oldu. Karşılaşmadan elde edilen bilet geliri, Manisa'daki depremzedelere yardım olarak bağışlanacak.



Stat: Mümin Özkasap


Hakemler: Zorbay Küçük, Murat Ergin Gözütok, Mehmet Salih Mazlum


Manisa Futbol Kulübü: Ömer, Mehmet, Erman, Ümit, Erhan, Umut (Zahit dk. 66), Ali (Oğuz dk. 77), Nizamettin, Sertaç, Dilaver (Sinan dk. 46), Serdar


Samsunspor: Nurullah, Caner, Veli, Recep Burak, Ercan (Erkam dk. 46), Guido, Ferhat, Muhsin (İbrahim Halil dk. 59), Burak, Gökhan, Bahattin (Atabey dk. 83 ?)


Goller: Erhan (dk. 57 k.k.), Burak (dk. 64), Bahattin (dk. 74) (Samsunspor), Sinan (dk. 82) (Manisa FK)


Sarı kartlar: Guido, Ferhat, Caner (Samsunspor), Umut, Erman, Mehmet (Manisa FK)

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