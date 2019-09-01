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TFF 2. Lig: Manisa FK: 1- Zonguldak Kömürspor: 0

TFF 2.

Lig Beyaz Grup ilk hafta karşılaşmasında Manisa FK kendi evinde Zonguldak Kömürspor'u 1-0 yenerek lige 3 puanla başladı.



Stat: Mümin Özkasap Tesisleri


Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz (xx), Mücahit Değirmenci (xx), Barkın Güdü (xx)


Manisa Futbol Kulübü: Ömer (xxx), Mustafa (xx), Erman (xx), Erhan (xxx), Emir (xx) (Dk. 69 Ferhat), Volkan (xx) (Dk. 76 Zahit), Onur (xx), Mehmet (xx), Dilaver (x), Oğuz (xx), Serdar (xxx) (Dk. 90+2 Sinan ?)


Zonguldak Kömürspor: Sinan (x), Cenk (xx), Çağrı (x) (Dk. 83 Berkan ?), Hakan (xx), Ramazan (x), Oğuzhan (x) (Dk. 66 Onurcan), İsmail (x), Muammer (xx), Serhat (xx), Tezcan (x) (Dk. 62 Gürkan), Görkem (x)


Gol: Dk. 17 Serdar (Manisa FK )


Sarı kartlar: Oğuz, Erhan (Manisa FK), Sinan (Zonguldak Kömürspor)

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