TFF 2. Lig: Manisa FK: 2 - Sarıyer: 0

TFF 2.
Lig Beyaz Grup 3. hafta karşılaşmasında Manisa Futbol Kulübü, evinde Sarıyer'i 2-0 mağlup etti.
Stat: Mümin Özkasap
Hakemler: Alim Kandemir, Suha Adıyaman, Osman Baruk
Manisa Futbol Kulübü: Ömer Kahveci, Mustafa, Zafer, Mehmet, Oğuz, Erhan, Onur, Umut (Ferhat dk. 79), Volkan (Nizamettin dk. 60), Dilaver, Serdar (Sinan dk. 89 ?)
Sarıyer: Ali, Şaban, Yaser, Alim (Okan dk. 80 ?), Doğukan, Şahin, Ozan (Murat dk. 59), Hüsnü (Özgür dk. 67), İlter, Adem), Bertul
Goller: Zafer (dk. 16), Nizamettin (dk. 77) (Manisa FK)
Sarı kartlar: Zafer, Nizamettin (Manisa FK), Ozan, Hüsnü, Şahin, Özgür (Sarıyer)