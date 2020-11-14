İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

TFF 2. Lig: Manisa FK: 3 - Kahramanmaraşspor: 1

Misli.

com 2. Lig Beyaz Grup 10. haftasında sahasında Kahramanmaraşspor'u kendi sahasında konuk eden Manisa FK, rakibini 3-1 mağlup ederek zirvedeki yerini korudu.



Stat: Mümin Özkasap Stadı


Hakemler: Alper Akarsu, Aykut Küçük, Serdar Osman Akarsu.


Manisa FK: Ömer Kahveci, Ahmet Kesim, Burak Yılmaz, Mehmet Yılmaz, Çağrı Giritlioğlu, Nizamettin Çalışkan (Dk. 88 Ferhat Yazgan ?), Emir Alagöz (Dk. 81 Mehmet Güven ?), Mustafa Durak, Sertaç Çam (Dk. 88 Mehmet Uysal ?), Zahit Fındık (Dk. 81 Volkan ?), Serdar Deliktaş (Dk. 72 Tayyib).


Kahramanmaraşspor: Murat Hocaoğlu, Mert Ilıman, Erdi Bakırcı, Hüseyin Avcu, Halil Uysal (Dk. 46 Burak), Emin Altunay, K. Kaan Özdemir, Gökhan Sürücü (Dk. 64 İsmet), Yakup Zorlu, İsa Baltacı (Dk. 55 Recep), Talha Mayhoş.


Goller: Mert (KK), Sertaç, Nizamettin (Manisa FK), Recep (Kahramanmaraşspor)


Sarı kartlar: Yakup, Emin (Kahramanmaraşspor)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.