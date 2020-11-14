TFF 2. Lig: Manisa FK: 3 - Kahramanmaraşspor: 1

com 2. Lig Beyaz Grup 10. haftasında sahasında Kahramanmaraşspor'u kendi sahasında konuk eden Manisa FK, rakibini 3-1 mağlup ederek zirvedeki yerini korudu.

Stat: Mümin Özkasap Stadı

Hakemler: Alper Akarsu, Aykut Küçük, Serdar Osman Akarsu.

Manisa FK: Ömer Kahveci, Ahmet Kesim, Burak Yılmaz, Mehmet Yılmaz, Çağrı Giritlioğlu, Nizamettin Çalışkan (Dk. 88 Ferhat Yazgan ?), Emir Alagöz (Dk. 81 Mehmet Güven ?), Mustafa Durak, Sertaç Çam (Dk. 88 Mehmet Uysal ?), Zahit Fındık (Dk. 81 Volkan ?), Serdar Deliktaş (Dk. 72 Tayyib).

Kahramanmaraşspor: Murat Hocaoğlu, Mert Ilıman, Erdi Bakırcı, Hüseyin Avcu, Halil Uysal (Dk. 46 Burak), Emin Altunay, K. Kaan Özdemir, Gökhan Sürücü (Dk. 64 İsmet), Yakup Zorlu, İsa Baltacı (Dk. 55 Recep), Talha Mayhoş.

Goller: Mert (KK), Sertaç, Nizamettin (Manisa FK), Recep (Kahramanmaraşspor)

Sarı kartlar: Yakup, Emin (Kahramanmaraşspor)