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TFF 2. Lig: Manisa FK: 4 - Pendikspor: 2

TFF 2.

Lig Beyaz Grup 9. hafta maçında lider Manisa Futbol Kulübü, sahasında Pendikspor'u 4-2 mağlup etti.



Stat: Mümin Özkasap


Hakemler: Batuhan Gültek, İlker Ayten, Çetin Öncel


Manisa Futbol Kulübü: Ömer, Mustafa, Zafer, Erhan (Çağrı dk. 34), Nizamettin, Onur (Ferhat dk. 61), Mehmet Yılmaz, Dilaver (Emir dk. 87 ?), Oğuz, Zahit Fındık, Serdar


Pendikspor: Mehmet Cinpir, Süheyl, Erdinç, Salim (Marlon dk. 80), Ahmet, Salim, Ömer Can, Oktay (Ozan dk. 69), Mahmut Caner, Gökhan (Yakup Ramazan dk. 55), Mehmet Zahit


Goller: Zahit Fındık (dk. 10), Onur (dk. 48), Dilaver (dk. 55), Mehmet Yılmaz (dk. 85) (Manisa FK), Ömer Can (dk.20 pen.) Yakup Ramazan (dk. 61) (Pendikspor)


Sarı kartlar: Zafer, Erhan, Emir (Manisa FK), Ömer Can, Mehmet Zahit, Yakup Ramazan, Ahmet (Pendikspor)

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