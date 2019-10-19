TFF 2. Lig: Manisa FK: 4 - Pendikspor: 2

TFF 2.
Lig Beyaz Grup 9. hafta maçında lider Manisa Futbol Kulübü, sahasında Pendikspor'u 4-2 mağlup etti.
Stat: Mümin Özkasap
Hakemler: Batuhan Gültek, İlker Ayten, Çetin Öncel
Manisa Futbol Kulübü: Ömer, Mustafa, Zafer, Erhan (Çağrı dk. 34), Nizamettin, Onur (Ferhat dk. 61), Mehmet Yılmaz, Dilaver (Emir dk. 87 ?), Oğuz, Zahit Fındık, Serdar
Pendikspor: Mehmet Cinpir, Süheyl, Erdinç, Salim (Marlon dk. 80), Ahmet, Salim, Ömer Can, Oktay (Ozan dk. 69), Mahmut Caner, Gökhan (Yakup Ramazan dk. 55), Mehmet Zahit
Goller: Zahit Fındık (dk. 10), Onur (dk. 48), Dilaver (dk. 55), Mehmet Yılmaz (dk. 85) (Manisa FK), Ömer Can (dk.20 pen.) Yakup Ramazan (dk. 61) (Pendikspor)
Sarı kartlar: Zafer, Erhan, Emir (Manisa FK), Ömer Can, Mehmet Zahit, Yakup Ramazan, Ahmet (Pendikspor)