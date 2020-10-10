TFF 2. Lig: Manisa FK: 5 - İnegölspor: 1

TFF 2.
Lig Beyaz Grup dördüncü hafta maçında Manisa FK, sahasında ağırladığı İnegölspor'u 5-1 mağlup etti.
Stat: Mümin Özkasap
Hakemler: Gökhan Alkayalar, Erdem Değirmenci, Enes Berk Güçlü
Manisa FK: Ömer (Yusuf dk. 46), Ahmet, Recep Burak, Emir Alagöz, Erhan, Sertaç, Mehmet Yılmaz, Nizamettin (Mehmet Güven dk. 71), Hakan (Ferhat dk. 76), Zahit (Çağrı dk. 79), Serdar (Tayyip dk. 71)
İnegölspor: Gökhan Siverek, Gökhan Kurumuş, Ogün (Bilal dk. 82), Fatih, Caner, Selimcan Temel, Metin (Erdi Can dk. 77), Emir Özsoy (Oğuz dk. 35), Ali (Fatih dk. 77), Abdulkadir (Selim Can İnci dk. 68), Ahmet Hakan
Goller: Nizamettin (dk. 9 pen.), Erhan (dk. 11), Emir Alagöz (dk. 63), Sertaç (dk. 67), Mehmet Güven (dk. 83) (Manisa FK), Abdulkadir (dk. 42) (İnegölspor)
Kırmızı kart: Fatih (dk. 29) (İnegölspor)
Sarı kart: Mehmet Yılmaz (Manisa FK)