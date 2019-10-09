TFF 2. Lig: Manisa FK: 6 - 1922 Konyaspor: 2

TFF 2.
Lig Beyaz Grup 7. hafta maçında Manisa Futbol Kulübü, sahasında 1922 Konyaspor'u 6-2 mağlup etti.
Stat: Mümin Özkasap Spor Tesisleri
Hakemler: Yalçın Taşkınfurat, Armağan Çekinmez, Berkay Daban
Manisa Futbol Kulübü: Ömer, Mustafa, Zafer, Erhan, Nizamettin (Emir dk. 84 ?), Onur (Ferhat dk. 63), Mehmet, Dilaver (Çağrı dk. 69), Oğuz, Zahit, Serdar
1922 Konyaspor: İsmet, Seydi, Ahmet, Yılmaz, Alper, Kadir, Nurettin, Alpay (Serdar Aydın), Doğancan(Burak dk. 34), Samet, Celal (Ekrem dk. 77)
Goller: Zahit (dk. 8 ve 18), Serdar Deliktaş (dk. 31, 79 ve 82), Dilaver (dk. 33) (Manisa FK), Yılmaz (dk. 13), Celal (dk. 61) (1922 Konyaspor)
Sarı kartlar: Celal, Nurettin (1922 Konyaspor)