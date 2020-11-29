TFF 2. Lig: Manisa FK: 6 - Hekimoğlu Trabzon: 1

Lig Beyaz Grup Lideri Manisa FK evinde ağırladığı Hekimoğlu Trabzon'u 6-1 gibi farklı bir skorla mağlup etti.

Stat: Mümin Özkasap

Hakemler: Mustafa İlker Coşkun, Özgür Fatih Kalaycı, Vedat Hoşnam

Manisa FK: Ömer Kahveci, Mehmet Yılmaz, Ahmet Kesim, Burak Yılmaz, Erhan Kara (Çağrı dk. 70), Mehmet Güven, Emir Alagöz (Mustafa dk. 65), Hakan Barış (Ferhat dk. 71), Sertaç Çam (Volkan dk. 65), Zahit Fındık, Serdar Deliktaş (Tayyib dk. 65)

Hekimoğlu Trabzon: Abdulaziz Demircan, Uğur Arslan Kuru, Miraç Acer (Yasin dk. 59), Samet Yalçın, İsmail Haktan Odabaşı (Caner dk. 46), Serkan Odabaşoğlu, Burhan Eşer, Mustafa Çakır, Bahadır Erol (Ender dk. 86 ?), Oğuz Kocabal (Bahadır Taşdelen dk. 46), Batuhan Karadeniz (Can dk. 58)

Goller: Sertaç (dk. 29 ve 45+5), Zahit (dk. 15 ve 54), Serdar (dk. 45+2), Burak (dk. 63) (Manisa FK), Burhan (dk. 87) (Hekimoğlu Trabzon)

Sarı Kartlar: Erhan ve Emir (Manisa FK), Serkan, Bahadır, Mustafa, Uğur, Bahadır (Hekimoğlu Trabzon)