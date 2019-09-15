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TFF 2. Lig: Manisa FK: 6- Hekimoğlu Trabzon: 3

TFF 2.

Lig Beyaz Grup 3. hafta karşılaşmasında Manisa Futbol Kulübü, evinde ağırladığı Hekimoğlu Trabzon'u 6-3 yendi.



Stat: Mümin Özkasap


Hakemler: Oğuzhan Uğurlu (xx), Okan Akbal (xx), Sinan Bilen (xx)


Manisa Futbol Kulübü: Ömer Kahveci (xx), Zafer (xx), Taha Can (xxx), Mehmet (xx), Oğuz (xxx), Erhan (xx) (Dk. 56 Çağrı), Onur (xx), Umut (xxx), Volkan (xxx), Dilaver (xx) (Dk. 77 Ferhat), Serdar (xxxx) (Dk. 85 Sinan)


Hekimoğlu Trabzon: Bekir (x), Miraç (xx), Maksut (x), Oğuzhan (xxx), Samet (x), Dede (x) (Dk. 85 Hakan), Emrullah (x) (Dk. 56 Muhammet Haşim), Musa Caner (x) (Dk. 61 Ali), Bahadır (xx), Taha (xx), Volkan (x)


Goller: Dk. 23 - Dk. 44 - Dk. 61 - Dk. 85 Serdar, Dk. 25 Volkan, Dk. 82 Çağrı (Manisa FK) - Dk. 40 Miraç, Dk. 54 (P) Taha, Dk. 67 Oğuzhan (Hekimoğlu Trabzon)


Sarı Kartlar: Erhan, Dilaver, Çağrı (Manisa FK) - Emrullah, Maksut (Hekimoğlu Trabzon)

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