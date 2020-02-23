TFF 2. Lig: Manisa FK: 7 - Gümüşhanespor: 1

TFF 2.
Lig Beyaz Grup 25. haftasında Manisa Futbol Kulübü, sahasında karşı karşıya geldiği Gümüşhanespor'u 7-1 mağlup etti.
Stat: Mümin Özkasap
Hakemler: Burak Pakkan, Hamdi Tontu, Serdar Osman Akarsu
Manisa Futbol Kulübü: Ömer, Mehmet, Erman, Ümit (Abdurrahman dk. 57), Erhan, Umut (Galip dk. 77), Ali, Nizamettin, Sertaçx, Dilaver (Zahit dk. 67), Serdar
Gümüşhanespor: Ogün Alkan, Hasan Kaşıkara (Denizhan dk. 84 ?), Tekin Adar, Raif Gündoğdu, Burak Demireğen, Murat Kayalı (Recep dk. 77), Mert Çakar (İlke dk. 51), Tuğay Adamcıl, Sancar Yıldırım, Muharrem Efe, Furkan Mızrak
Goller: Serdar Deliktaş (dk. 9), Sertaç Çam (dk. 24, 52 ve 74) Dilaver (dk. 62 pen.) Zahit (dk. 71 ve 85) (Manisa FK), Tekin Adar (dk. 16) (Gümüşhanespor)
Sarı kartlar: Ümit Kurt, Erhan Kara (Manisa FK), Hasan Kaşıkara, Tuğay Adamcıl, Muharrem Efe (Gümüşhanespor)