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TFF 2. Lig: Manisa FK: 7 - Gümüşhanespor: 1

TFF 2.

Lig Beyaz Grup 25. haftasında Manisa Futbol Kulübü, sahasında karşı karşıya geldiği Gümüşhanespor'u 7-1 mağlup etti.



Stat: Mümin Özkasap


Hakemler: Burak Pakkan, Hamdi Tontu, Serdar Osman Akarsu


Manisa Futbol Kulübü: Ömer, Mehmet, Erman, Ümit (Abdurrahman dk. 57), Erhan, Umut (Galip dk. 77), Ali, Nizamettin, Sertaçx, Dilaver (Zahit dk. 67), Serdar


Gümüşhanespor: Ogün Alkan, Hasan Kaşıkara (Denizhan dk. 84 ?), Tekin Adar, Raif Gündoğdu, Burak Demireğen, Murat Kayalı (Recep dk. 77), Mert Çakar (İlke dk. 51), Tuğay Adamcıl, Sancar Yıldırım, Muharrem Efe, Furkan Mızrak


Goller: Serdar Deliktaş (dk. 9), Sertaç Çam (dk. 24, 52 ve 74) Dilaver (dk. 62 pen.) Zahit (dk. 71 ve 85) (Manisa FK), Tekin Adar (dk. 16) (Gümüşhanespor)


Sarı kartlar: Ümit Kurt, Erhan Kara (Manisa FK), Hasan Kaşıkara, Tuğay Adamcıl, Muharrem Efe (Gümüşhanespor)

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