TFF 2. Lig: Manisa FK: 7 - Şanlıurfaspor: 0

Lig Beyaz Grup'un 21. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Manisa Futbol Kulübü, lig sonuncusu Şanlıurfaspor'u 7-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti.

Stat: Mümin Özkasap

Hakemler: İlker Yasin Avcı, Barkın Güdü, Ufuk Uğurlu

Manisa Futbol Kulübü: Ömer, Mehmet Yılmaz, Erman, Salih Zafer Kurşunlu, Erhan, Emir, Umut, Onur, Sertaçx (Sinan dk. 63), Dilaver, (Zahit Fındık dk. 63), Serdarx (Oğuz dk. 74)

Şanlıurfaspor: Alperen (İbrahim dk. 82 ?), Adnan, Mehmet Ali Danış, Murat, Eyyüp, Ali Eren, Muhammed, Mücahit, Mehmet Sinan Badur (Ferit dk. 39) İbrahim, Gündoğdu (Ali dk. 62)

Goller: Serdar (dk. 6, 32 ve 36), Sertaç (dk. 45), Dilaver (dk. 58 pen. ve 61), Sinan (dk. 86 pen.) (Manisa FK)

Sarı kartlar: Mehmet Yılmaz, Serdar, (Manisa FK), Gündoğdu, İbrahim, Ali, Alperen, Mehmet, Muhammet, (Şanlıurfaspor)