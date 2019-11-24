TFF 2. Lig: Manisa FK:3-Amed Sportif Faaliyetler:0

Lig Beyaz Grup'ta namağlup liderliğini devam ettiren Manisa Futbol Kulübü, ligin 14. haftasında kendi evinde Amed Sportif Faaliyetler'i 3-0 yenerek puanını 40'a çıkardı ve en yakın rakibiyle arasındaki 6 puan farkı korudu.

Stat: Manisa Mümin Özkasap

Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Hakan Yoldaş, Ferdi Karadonuk

Manisa Futbol Kulübü: Ömer, Mustafa, Zafer, Erhan, Nizamettin (Dk. 86 Onur?), Ferhat, Mehmet, Dilaver (Dk. 67 Çağrı), Oğuz, Zahit (Dk. 79 Sinan), Serdar.

Amed Sportif Faaliyetler: Abdulaziz, Hasan, Azad, Yüksel, Muhlis (Dk. 88 Yusuf?), Onur, Bulut, Hüseyin (Dk. 88 Ramazan?), Mansur (Dk. 77 Erkut), Bünyamin, Furkan

Goller: Dk. 3 Dilaver, Dk. 64 Serdar, Dk. 90+2 Sinan (Manisa FK)

Sarı Kartlar: Erhan, Serdar, Oğuz (Manisa FK), Mansur, Yüksel, Bünyamin, Hüseyin (Amed)